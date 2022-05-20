【LPR】一文看投資界點睇人行減LPR？　渣打料當局將加緊措施削商業銀行息

人行突然調低貸款市場報價利率（LPR），其中5月一年期LPR維持3.7%不變，五年期LPR則4.45%，下調15個基點，此前為4.6%。人行突減LPR，市場怎解讀？本網綜合投資界看法。

【更新至12：00】

華僑永亨：中期或利好人民幣

華僑永亨銀行經濟師表示，人行公布下調5年期LPR 15個基點至4.45厘，而1年期LPR則維持在3.7厘不變，疊加當局早於15日宣佈允許商業銀行為首次購房者貸款利率下調20個基點，其結構性下調利率的措施，估計將有助控制國內管理經濟尾部風險，中期或利好人民幣。

【更新至11：30】

渣打劉潔：當局將加緊採取措施減商業銀行息

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，五年期LPR利率主要用於抵押貸款基準利率，下調該年LPR的舉措表明當局強烈希望支持房地產行業，這也表明，需要做更多的工作來降低商業銀行的整體負債成本，以降低一年期LPR利率（這是大部分企業貸款的基準）。

劉潔指，該行認為人行將在很長一段時間內保持非常寬鬆的銀行間流動性條件，二級利率將大大低於OMO利率。渣打認為當局會加緊採取措施降低商業銀行的常規存款利率，例如在近期內進一步降低定期存款利率上限。

考慮到人民幣與美元的利率背離（人民幣利率較低）以及仍然強勁的資本外流，渣打認為，額外降低MLF利率的可能性較低。但認為在貸款需求非常疲弱的情況下，一年期和五年期貸款利率在未來一個月有進一步下調的空間。

劉指，5年期貸款利率的歷史性下調和非常寬鬆的流動性條件，可為中國的利率提供一些緩解，曲線在此前大幅陡峭化之後可能會略微平緩。市場5月推遲了其對信貸增長回復強勁的預期，而強勁的初級供應已很大程度上在價格中反映。

摩根資管朱超平：料內地或有更強刺激措施包括直接補貼、派錢

摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為五年期LPR下調幅度超過市場預期。朱指，隨著今次降低LPR，資金成本可能進一步下降，使債務人能節省成本。而且，降低LPR可能有助於促進房地產和土地市場的需求，這對支持地方政府融資至關重要。



朱超平指，鑑於經濟增長持續受阻，預計會有更強的財政刺激措施。除了包括基礎設施投資和稅收減免在內的常規方法外，可能會採取直接補貼或向消費者派錢的方式以穩定國內需求和就業。

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