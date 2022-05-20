▲ 【環球時報】胡錫進：要重建市場信心 中國或要拿出震撼彈級別手段

內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文評論中國當前經濟。他指出，中央確定了採取措施扭轉當前不利經濟局面的堅定決心，重申支持平台經濟民營經濟，宣示要為廣大市場主體增信心、穩預期。

中國不同部門近期出台了一系列貨幣和財政政策，發揮了積極作用。但面對國際形勢震盪和疫情的超預期衝擊，新政策的力度恐已被消耗。胡錫進表示，除了基本政策宣示，與國際壓力和新冠病毒這樣的「洪水猛獸」對抗對沖，恐怕需要「震撼彈」級別的手段上場。

現在有不少企業、特別是中小企業形勢不好，甚至陷入困境，國家的幫扶政策要對它們真正使上勁，各地需要在落實國家政策方面做實做細。他提及中國在堅持「房住不炒」和解決大城市道路擁堵的同時，同樣有釋放房市和車市合理需求的很大空間，當前需要有比降低房貸利率更多的政策作為。

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