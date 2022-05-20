  • 29°C
香港時間 : 2022520日 (五) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環球時報】胡錫進：要重建市場信心　中國或要拿出震撼彈級別手段

股市 11:07 2022/05/20

分享：

分享：

【環球時報】胡錫進：要重建市場信心　中國或要拿出震撼彈級別手段

內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文評論中國當前經濟。他指出，中央確定了採取措施扭轉當前不利經濟局面的堅定決心，重申支持平台經濟民營經濟，宣示要為廣大市場主體增信心、穩預期。

中國不同部門近期出台了一系列貨幣和財政政策，發揮了積極作用。但面對國際形勢震盪和疫情的超預期衝擊，新政策的力度恐已被消耗。胡錫進表示，除了基本政策宣示，與國際壓力和新冠病毒這樣的「洪水猛獸」對抗對沖，恐怕需要「震撼彈」級別的手段上場。

現在有不少企業、特別是中小企業形勢不好，甚至陷入困境，國家的幫扶政策要對它們真正使上勁，各地需要在落實國家政策方面做實做細。他提及中國在堅持「房住不炒」和解決大城市道路擁堵的同時，同樣有釋放房市和車市合理需求的很大空間，當前需要有比降低房貸利率更多的政策作為。

相關文章：

【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%　內房股反應不大、龍湖升約1%

【中國經濟】渣打再削中國今年經濟增長預測　由增長5%調低至4.1%

【中國經濟】李克強：支持平台經濟、數字經濟上市融資　騰訊劉熾平：由方向變實際行動需時

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

財政政策 環球時報 經濟

上一篇文章

【互聯網數據】Sensor Tower：4月騰訊《王者榮耀》和《PUBG Mobile》合共吸金近5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【綠色債券】綠債首掛全日「潛水」收報99.7元　分析：倘短線操作值博率不高
【綠色債券】綠債首掛全日「潛水」收報99.7元　分析：倘短線操作值博率不高
【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」、Cathie Wood直斥荒謬
【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」、Cathie Wood直斥荒謬
【美股收市】道指再挫236點 納指跌0.3% 中概股逆市升
【美股收市】道指再挫236點 納指跌0.3% 中概股逆市升
【恒指夜期+ADR】恒指挾升397點　美團ADR高港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指挾升397點　美團ADR高港5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款