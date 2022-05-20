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【烏克蘭戰爭】俄稱再多771名鋼鐵廠烏軍投降 累計逾1700人

環球社會熱點 11:07 2022/05/20

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烏克蘭宣布港口城市馬里烏波爾鋼鐵廠烏軍的戰鬥任務結束，當地完全落入俄軍控制。俄羅斯表示再多771名鋼鐵廠烏軍投降，本周累計逾1,700名烏軍投降，紅十字會表示已開始登記名單。俄羅斯國防部指，受傷烏軍正在醫院接受治療。

俄烏戰爭阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒 【下一頁】

俄羅斯國防部周四（19日）表示，再多771名被困亞速（Azovstal）鋼鐵廠烏軍投降，其中80人受傷正在俄羅斯控制的新亞速斯克（Novoazovsk）及頓涅茨克（Donetsk）地區醫院接受治療。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周三（18日）表示，亞速鋼鐵廠投降的逾900名士兵已被送往頓涅茨克區Olenivka內的一個前殖民地監獄。至於最新投降的一批烏軍則未知將送往何處。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，本周已登記數百名投降烏軍名單。

傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 【下一頁】

目前仍留守鋼鐵廠內的烏兵數字仍未明，亞速營副指揮官Svyatoslav Palamar周四晚發布影片，表示他仍留守鋼鐵廠而行動仍在繼續。但他拒絕披露詳情及留守士兵數目。

俄羅斯支持的頓涅茨克人民共和國領袖普希林（Denis Pushilin）則指，鋼鐵廠內逾半烏軍已投降，又指他們應該受到審判。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）曾表示，會按照國際戰俘標準對待鋼鐵廠投降烏軍。有俄羅斯媒體報道，已有89名烏克蘭士兵被送往俄羅斯境內的拘留設施，並將在軍事法庭面臨極端主義的指控。

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責任編輯：李俊儀

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