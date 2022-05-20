拜登：美韓將加強供應鏈合作 訪問日韓還有甚麼重點？（第三版）

美國總統拜登啟程出訪日本及南韓，是他上任以來首次亞洲之行。拜登今次出訪的主要目的為加強美國與日本、南韓的同盟關係，周五（20日）首先到訪南韓，周日（22日）轉飛日本，同時出席四方安全對話（Quad）峰會，與日本、澳洲及印度領袖會晤。

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（第三版更新拜登及尹錫悅言論）

拜登（Joe Biden）今次的亞洲之行一共5日，首先前往南韓3日，與就任不久的南韓新總統尹錫悅會面，成為南韓總統上任以來最快一次舉行美韓領袖會晤。

拜登周五下午乘坐空軍一號專機，抵達位於南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，隨即在尹錫悅及三星電子副會長李在鎔的陪同下，視察位於京畿道的三星電子半導體工廠。該廠為全球最大半導體工廠，生產新一代儲存芯片等產品。

拜登在視察後發表講話稱，「通過與南韓這種與同美方共享價值的同盟和夥伴緊密合作，確保我們的需求，並加強供應鏈恢覆能力至關重要。」

尹錫悅表示，拜登此行將讓韓美重新審視半導體在經濟和安全方面，以及通過半導體實現「韓美全球全面戰略同盟」的意義。

南韓總統發言人表示，南韓總統辦公室和白宮討論了經濟安全熱點問題的常設對話機制、例行協調經濟安全問題和應對戰略，代表兩國將更緊密加強政策協調，共同應對包括半導體、蓄電池、人工智能（AI）等技術合作和供應鏈在內的議題。

拜登周六（21日）將前往國立首爾顯忠院參拜，再到龍山總統府與尹錫悅會晤，會議料持續約90分鐘。兩國領袖會後將舉行聯合記者會，發表美韓聯合宣言。

拜登之後會轉到日本，與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，並於日本出席四方安全對話峰會，除了岸田文雄，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）也會出席。

拜登訪日期間料會公布新的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），是美國前總統特朗普（Donald Trump）於2017年退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）以來，美國首次嘗試制定聚焦亞洲的大型多邊經濟戰略。

美媒預計新框架未有太多細節，暫時包括多項簡化貿易的標準，例如公平及有彈性貿易、供應鏈彈性、基礎建設、清潔能源、碳中和等。

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拜登今次出訪亞洲被指試圖將外交重心轉向亞洲，重新聚焦對抗中國。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登今次訪問將傳達一個積極遠景，希望全球民主國家及開放社會站在一起，共同制定規則來確定亞洲地區的安全架構和加強聯盟。

拜登今次無計劃訪問北韓非軍事區，但會將朝鮮半島無核化和北韓的疫情危機加入議程。

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責任編輯：鄭錦玲