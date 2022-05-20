拜登訪問亞洲有何重點？美國欲鞏固與日韓關係（第二版）

美國總統拜登啟程出訪日本與南韓，是他上任以來首次亞洲之行。拜登今次出訪的主要目的為加強美國與日本、南韓的同盟關係，先到訪南韓，也將於日本出席四方安全對話（Quad）峰會，與日本、澳洲及印度領袖會晤。

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（第二版更新拜登訪南韓行程）

拜登（Joe Biden）今次的亞洲之行一共5日，會先前往南韓3日，與就任不久的南韓新總統尹錫悅會面，成為南韓總統上任以來最快一次舉行美韓領袖會晤。

拜登周五（20日）下午乘坐空軍一號專機抵達位於南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，隨即在尹錫悅、三星電子副會長李在鎔陪同下視察位於京畿道的三星電子半導體工廠。

這個工廠生產新一代儲存芯片等產品，拜登與尹錫悅共同視察被指為強調美韓兩國的半導體夥伴形象。

南韓總統發言人表示，南韓總統辦公室和白宮討論了經濟安全熱點問題的常設對話機制、例行協調經濟安全問題和應對戰略，代表兩國將更緊密加強政策協調，共同應對包括半導體、蓄電池、AI（人工智能）等技術合作和供應鏈在內的議題。

拜登周六（21日）將前往國立首爾顯忠院參拜，再到龍山總統府與尹錫悅會晤，會議料持續約90分鐘。兩國領袖會後將舉行聯合記者會，發表美韓聯合宣言。

拜登之後會轉到日本，與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，並於日本出席四方安全對話峰會，除了岸田文雄，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）也會出席。

拜登訪日期間料會公布新的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），是美國前總統特朗普（Donald Trump）於2017年退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）以來，美國首次嘗試制定聚焦亞洲的大型多邊經濟戰略。

美媒預計新框架未有太多細節，暫時包括多項簡化貿易的標準，例如公平及有彈性貿易、供應鏈彈性、基礎建設、清潔能源、碳中和等。

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拜登今次出訪亞洲被指試圖將外交重心轉向亞洲，重新聚焦對抗中國。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登今次訪問將傳達一個積極遠景，希望全球民主國家及開放社會站在一起，共同制定規則來確定亞洲地區的安全架構和加強聯盟。

拜登今次無計劃訪問北韓非軍事區，但會將朝鮮半島無核化和北韓的疫情危機加入議程。

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責任編輯：鄭錦玲