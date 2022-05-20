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拜登訪問亞洲有何重點？美國欲鞏固與日韓關係

環球政治 11:02 2022/05/20

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美國總統拜登周四（19日）啟程出訪日本與南韓，是他上任以來首次亞洲之行。拜登今次出訪的主要目的為加強美國與日本、南韓的同盟關係，也將於日本出席四方安全對話（Quad）峰會，與日本、澳洲及印度領袖會晤。

拜登啟《國防生產法》應對嬰兒奶粉荒 增進口供應 【下一頁】

拜登（Joe Biden）今次的亞洲之行一共5日，首站會訪問日本。拜登將率先與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。

然後拜登會與岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi），舉行四方安全對話（Quad）峰會。

拜登周五（21日）會前往南韓，與就任11日的南韓新總統尹錫悅會面，成為南韓總統上任以來最快一次舉行美韓領袖會晤。

尹錫悅期間也會陪同拜登視察位於首爾的三星電子半導體工廠，兩人屆時料將發表演説，宣布兩國結成技術同盟。

拜登訪日期間料會公布新的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），是美國前總統特朗普（Donald Trump）於2017年退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）以來，美國首次嘗試制定聚焦亞洲的大型多邊經濟戰略。

美媒預計新框架未有太多細節，暫時包括多項簡化貿易的標準，例如公平及有彈性貿易、供應鏈彈性、基礎建設、清潔能源、碳中和等。

【北韓疫情】官媒加緊宣傳防失民心 增逾26萬發燒 【下一頁】

拜登今次出訪亞洲被指試圖將外交重心轉向亞洲，重新聚焦對抗中國。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登今次訪問將傳達一個積極遠景，希望全球民主國家及開放社會站在一起，共同制定規則來確定亞洲地區的安全架構和加強聯盟。

拜登今次無計劃訪問北韓非軍事區，但會將朝鮮半島無核化和北韓的疫情危機加入議程。

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責任編輯：鄭錦玲

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