【串流媒體】Netflix新增10種語言無障礙功能　協助視聽受損用戶使用 

▲ Netflix表示，已計劃在未來增加更多亞太區的語言和歐洲語言。（法新社）

對於聽力和視力受損的人，要享受節目或電影的影音娛樂，必需要字幕和語音描述（AD）等無障礙工具輔助。Netflix宣布，，將為其所有原創內容庫的語音描述、聾啞人士字幕（SDH）和配音服務，新增10種英語以外的其他語言，包括法語、西班牙語、葡萄牙語、德語和意大利語等。

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自2015年，Netflix已開始為盲人和視障人士提供語音描述功能。Netflix表示，是次新增10種語言的目的，是希望讓更多觀眾尤其是聾啞人士，能夠觀看非其母語的內容。

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另外，該公司已計劃在未來增加更多亞太區的語言和歐洲語言，這一擴展將適用於全球所有Netflix用戶，但只適用於Netflix原創內容。

Netflix無障礙部門主管Heather Dowdy表示，Netflix的目標是娛樂全世界。他指出：「通過增加SDH和AD語言的選擇，現時Netflix的無障礙功能已涵蓋40多種語言，因為我們希望讓所有會員都能認識不同世界的故事。」

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責任編輯：陳卓賢