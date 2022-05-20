【中交建1800】國泰君安：收入複合年增長10.8% 中交建目標價5.2元

國泰君安報告指，中交建（01800）第一季收入按年增13.3%至1,721億元（人民幣，下同），股東淨利上升17.7%至51億元。業績符合該行預期。整體毛利率按年跌0.2個百分點至11.7%。

期內，銷售費用率持平於0.2%，行政費用率下跌0.8個百分點至2.5%，研發費用率增加0.3個百分點至2.6%，以及淨財務費用率下跌0.2個百分點至1.3%。同時，公司新簽合同額增加4.9%至4,307億元。該行預計，在2021至2024年公司整體收入將以10.8%的年複合增長率上升，2022至2024年整體毛利率維持於12.4%至12.5%，整體費用率將從2022年的9.1%輕微下跌至2024年的8.8%。

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國泰君安對中交建由2022至2024年的每股盈利預測分別為1.225元、1.379元及1.523元，並預計經營現金流將於2022年轉正，加上公司計劃通過分拆業務上市及發行REITs等方式籌集新資金，債務水平將逐步改善。該行維持5.2港元的目標價，對應2022至2024年EV/EBITDA為8.6倍、8.2倍及7.7倍，維持「收集」評級。

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撰文：林衛