【京東物流2618】中金：2023年有望轉虧為盈 京東物流看升五成

中金發表報告指，京東物流（02618）經營短期受疫情影響承壓，看好未來逐步修復。疫情在國內多地反覆，導致公司經營承壓。該情況可能持續影響4月和5月的收入增長，加大公司成本端的壓力。因此，第二季業績可能承壓，但鑑於上海及其他受到嚴重影響的城市情況趨於好轉，仍需觀察物流產業需求恢復速度，建議關注潛在壓制需求釋放。

京東物流的一體化供應鏈模式為客戶提供更為靈活的庫存管理方式，當長途運輸途中遇到卡車司機被隔離和交通管制的情況時，可通過其倉儲網絡為客戶提供支持。該行認為，京東物流塑造了相對優勢，使其能夠幫助客戶保持業務連續性，從而實現優於行業整體的收入增長，進一步提升客戶黏性。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀對港股看法審慎樂觀 推薦7隻資產負債表強勁股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由於需求疲軟，中金將2022年的非IFRS盈利預測從-4.5億元人民幣下調至-13.1億元人民幣，2023年的非IFRS盈利預測下調11.2%至9.9億元人民幣。當前股價對應2022至2023年市銷率為0.6倍和0.5倍，維持跑贏行業評級，目標價下調16.8%至23.3元，相對現價仍有56%的潛在空間。

【同場加映】青姐話：高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛