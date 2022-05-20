【人行減息】人行穩增長訊號更明確 5年期LPR降15基點

中國人民銀行於周五（20日）公布5月貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.7%，與上月持平，5年期以上LPR為4.45%，較上月下調15個基點，這是LPR改制以來，人行首次單獨下調5年期以上的LPR利率，反映穩增長的決心相當明確。

國務院總理李克強日前稱，「看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出。」因此，是次人行下調LPR，基本符合預期。人行之前亦表示，未來一段時間的政策著力點之一就是降低融資成本，將充分發揮貸款市場報價利率改革效能，帶動降低企業融資成本。由於5年期LPR報價不僅關聯房貸，也關聯中長期的製造業、基建配套貸款。4月信貸受疫情衝擊影響達到六成，後續無論是紓困助企、支持製造業還是配合財政跟進貸款，全社會的融資成本下降都需要LPR進一步調整。

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東方金誠首席宏觀分析師王青表示，5月LPR報價單獨下調，表明貨幣政策正在加大逆周期調控力度，釋放明確的穩定增長信號，有助於激發市場主體融資需求，提振市場信心，為疫情緩解後的經濟反彈積蓄力量。浙商證券認為，當前貨幣政策以穩增長保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，核心仍在寬信用，推動信貸和社融增長，尤其是4月較弱的信貸、社融數據意味著人行寬信用力度或會加碼。

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撰文：林衛