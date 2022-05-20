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【香港經濟】渣打下調香港今年經濟預測至僅增長0.2%　嚴格社交距離措施和旅遊限制帶來巨大拖累

股市 10:38 2022/05/20

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渣打 （02888） 下調對香港今年經濟增長預測，從原先預測增長1.2%，調低至增長0.2%，較政府日前修訂全年經濟預測至增長介乎1%至2%低。渣打指，最新預測反映了第一季度經濟「深淵」（a deep Q1 hole），以及隨着外部阻力加劇之下較淺層的復甦，相信本土消費將成為更大的增長動力，而疫情限制退出導致就業迅速恢復是關鍵。

調低預測主因包括首季GDP收縮較預期深

該行指，下調今年香港GDP預測至0.2%的主要原因包括第一季度GDP按年收縮4%，比預期的要深，反映第五波疫情中嚴格社交距離措施和旅遊限制帶來的巨大拖累。

其次，外部不利因素自第一季以來加強，且至少未來數個月內可能會變得更差，使香港更難擺脫首季「深淵」，該等因素包括通脹的威脅及其對全球貨幣狀況和增長的影響；俄羅斯烏克蘭危機擾亂了實物貿易和資金流動；以及中國的經濟放緩。所有這些都意味著香港的出口和投資可能會更長時間疲弱，從而使內部經濟面臨壓力，需承擔更大以實現經濟增長。

香港明年經濟料增長4.5%

不過，渣打同時上調香港明年的GDP增長預測，從3.2%提高到4.5%，主要是受到今年較低基數推動。

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