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亞洲貨幣料下半年轉趨樂觀

股市 12:00 2022/05/20

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全球央行自2021年起陸續加息，而美國聯儲局亦於今年開始加息週期。與此同時，亞洲的加息步伐一直較為緩慢，主要源於亞洲通脹前景相對溫和。在美元表現強勢下，部分亞太區貨幣可展現策略性機會，包括澳元、。

澳洲是亞太區經濟體中少有的商品淨出口國，而且其央行立場強硬，因此令澳元在這宏觀環境下處於獨特的位置。俄烏衝突所產生的干擾，正導致軟商品的外部需求不斷上升。環球金融市場預料聯儲局將加息大約十次，每次25點子。鑑於澳元目前的匯率水平、澳洲儲備銀行加息，以及澳洲作為商品淨出口國的地位，我們認為澳元在現階段可提供戰術性機會。

隨著聯儲局繼續加息，以及中美之間名義利差消失，人民幣在下半年可能進一步受壓。儘管如此，由於中國的貿易順差強勁，我們相信人民幣在目前水平可獲得充分支持。鑑於中國的貨幣政策預期將維持鴿派，中國債券表現很可能優於美國國債。

即使面對一些限制，但中國人民銀行應會繼續推行貨幣寬鬆政策。中美政策出現進一步分歧，應會對外匯而非利率市場構成較顯著的影響。因此，我們目前對人民幣的看法較為中性。

印尼央行維持基準利率於3.5%，仍然是區內立場最鴿派的央行之一。在目前環球市況波動下，印尼處於有利位置，因為當地的通脹可控，而且隨著今年重啟經濟，當地經濟增長可能轉強。此外，環球商品價格高企令印尼受惠，因為當地是這些商品的重要淨出口國，並享有強勁的貿易盈餘（觸及15年高位），對當地貨幣印尼盾帶來支持。以上因素均為印尼央行提供相對環球其他央行較寬鬆的貨幣空間。

總括而言，美元強勁、聯儲局的鷹派立場，以及中國增長放緩應會在夏季月份繼續令亞洲貨幣受壓。即使預料亞洲各地央行會把貨幣政策正常化，但步伐將會較已發展市場緩慢，我們預料下半年展望相對樂觀。

撰文 : 宏利投資管理亞洲固定收益和股票團隊

欄名 : 基金卓見

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