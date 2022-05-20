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【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%　內房股反應不大、龍湖升約1%

股市 10:38 2022/05/20

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【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%

中國5月一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%不變，五年期LPR則4.45%，下調15個基點，此前為4.6%，遜市場預期。中國民生銀行首席研究員溫彬分析指，這是自從LPR報價形成機制改革以來，首次出現1年期LPR不降、5年期LPR下降，而且5年期LPR創下最大降幅。

惟內房股反應不大，龍湖 （00960） 升0.6%，潤地 （01109） 升0.2%，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 無升跌。，旭輝 （00884） 跌1.1%。

溫彬指，這種結構性降息體現了在當前穩增長的關鍵時期，金融加大力度為實體經濟紓困，提振有效需求，穩定經濟增速。從效果上看，5年期以上LPR作為中長期貸款定價的參考，其降低有助於促進中長期貸款企穩回升。 4月新增人民幣貸款出現了較大幅度回落，企業和居民部門中長期貸款增長明顯不足，反映出實體經濟中長期信貸需求偏弱。在1年期LPR不變保持的情況下，5年期以上LPR大幅降低，體現了銀行主動讓利，降低實體經濟中長期融資成本，支持中長期信貸增長。

人行和中銀保監上周日（15日）發通告調整差別化住房信貸政策，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。以內地4月20日最新發布5年期以上LPR計算，首套自住房的房貸利率由4.6%，降至4.4%。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

碧桂園（02007） LPR 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行

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