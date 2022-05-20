【港股市況】恒生指數高開350點　阿里巴巴、美團升逾3%（不斷更新）

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領地控股昨暴瀉後今大彈7成 公司︰營運維持正常、控股股東無質押公司股份
美股續跌，惟中概股反彈，港股今早反彈高開逾300點，恒生指數開報20470點，升350點。恒生科技指數升3.2%，報4220點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 績後升近3%。
【09：36】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至兩成，高見85.5元。
【09：34】港股開市後升幅略擴大至400點，報20530點；升409點；科指升3.4%，報4230點。
【09：32】昊天國際建投 （01341） 升逾18%，高見0.55元，成交1.2億元。
【09：30】領地 （06999） 股價反彈七成，早段高見1元；領悅服務 （02165） 反彈逾三成，高見1.64元。
【09：26】【國產疫苗】康希諾高開15% 研發新冠疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」（第二版）
【09：22】恒生指數開報20470點，升350點。恒生科技指數升3.2%，報4220點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 績後升近3%。
【小米1810】小米首季收入下跌5%符預期、列帳轉虧 首披露季度汽車創新業務支出4.25億元人民幣
【09：20】【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%
【09：13】期指開報20388點，升368點或1.8%。
【09：05】恒指黑期升約390點，報20503點；道指期貨升105點，報31358點。
【08：41】【中美貿易戰】加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設 要求電訊商移除設備
【08：26】【資源股】稀美資源擬折讓近1成 發行6000萬新股予贛鋒鋰業
【08：05】領地控股︰營運維持正常、控股股東無質押公司股份 領地昨瀉逾八成
【07：58】【物流股】京東物流以2億元人幣轉讓飛機租賃公司予京東科技
晉達特約：市況不明 優質投資你要知
【07：45】港股ADR收報20406點，升286點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.9元，較港收市價高0.35元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報352.13元，較港收市價高10.33元或3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.02元，較港收市價高2.67元或3.2%。
【07：30】美國就業數據疲弱，投資界押注經濟衰退亦增加，資金避險情緒升溫，道指收市再跌236點，報31253點；納指跌29點，報11388點；標指跌22點，報3900點。
責任編輯︰梁浩碩