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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數半日升368點　小米績後升近半成　ATM升2%至3%（不斷更新）

股市 12:03 2022/05/20

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港股市況不斷更新

美股續跌，惟中概股反彈，港股開報20470點，升350點，早段曾升近500點，高見20602點，恒生指數半日升368點，報20489點，成交625.6億元。恒生科技指數升3.5%，報4234點。小米 （01810） 績後升近5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%至3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【香港經濟】渣打下調香港今年經濟預測至僅0.2%增長

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升368點，報20489點，成交625.6億元。恒生科技指數升3.5%，報4234點。小米 （01810） 績後升近5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%至3%。

【11：44】火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾1%；雄岸科技 （01647） 升逾4%。

【bitcoin】比特幣重上30000、24小時升逾3%　分析：下一關鍵阻力35000

【11：32】上證半日升1.1%；深證升1.3%；創業板指升1.5%。

【11：25】【LPR】5年期LPR降15個基點至4.45%　渣打料當局將加緊措施削商業銀行息　一文睇清投資界看法

【11：11】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾4%；騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升逾2%。

【10：56】煤炭股升幅擴大，兗礦能源 （01171） 升幅擴大至近7%；神華 （01088） 升逾4%；中煤能源 （01898） 升半成。

【10：50】中海油 （00883） 升3%；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：48】招行 （03968） 升半成，高見48.15元。招行公布，董事會審議通過聘任執行董事、常務副行長兼財務負責人、董事會秘書王良為該行行長。四大內銀向上，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾1%；中行 （03988） 、農行 （01288） 升約1%。

【10：41】金科服務 （09666） 最新跌逾22%，低見18.4元，成交2.7億元。

【10：36】長和 （00001） 升0.8%。

【長和AGM】李澤鉅、陸法蘭獲重選連任長和董事　遇13%和25%反對

【10：31】友邦 （01299） 股價造好，升近3%高見79.95元。

【10：24】【電動車】小鵬汽車據報向20多名畢業生毀約　小鵬：與部門崗位調整與績效優化有關

【10：23】恒指最新升約333點，報20453點；科指升3%，報4213點。ATM升2%至3%；京東 （09618） 、小米 （01810） 升4%。

【10：21】【電子煙】思摩爾華寶齊升4%　內地「電子煙零售許可證」總數逾3萬9張

【10：20】煤炭股上揚，神華 （01088） 升逾3%；中煤能源 （01898） 升逾2%；兌礦能源 （01171） 升逾4%。

【10：18】康希諾生物 （06185） 升勢回順，升幅收窄至8%，報77.2元，今早曾升兩成高見85.5元。

【10：11】長汽 （02333） 股價逆市跌逾2%，低見12.04元。其他車股個別發展，比亞迪 （01211） 升1%；吉利 （00175） 跌0.6%；廣汽 （02238） 跌1%。

【10：06】同程 （00780） 績後靠穩升0.6%。同程首季純利為1億元人民幣，按年跌40.3%；經調整溢利2.45億元人民幣跌18%。期內收入為17.18億元人民幣，按年增加6.5%。

【10：00】金科服務 （09666） 逆市跌逾13%，低見20元，成交1.3億元。

【09：50】【電動車】蔚來現彈8%跑出　今日正式在新交所主板上市

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%；小米 （01810） 升半成。

【09：40】中國5年期LPR下調15基點至4.45%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：36】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至兩成，高見85.5元。

【09：34】港股開市後升幅略擴大至400點，報20530點；升409點；科指升3.4%，報4230點。

【09：32】昊天國際建投 （01341） 升逾18%，高見0.55元，成交1.2億元。

【09：30】領地 （06999） 股價反彈七成，早段高見1元；領悅服務 （02165） 反彈逾三成，高見1.64元。

【09：26】【國產疫苗】康希諾高開15%　研發新冠疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」（第二版）

【09：22】恒生指數開報20470點，升350點。恒生科技指數升3.2%，報4220點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 績後升近3%。

【小米1810】小米首季收入下跌5%符預期、列帳轉虧　首披露季度汽車創新業務支出4.25億元人民幣

【09：20】【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%

【09：13】期指開報20388點，升368點或1.8%。

【09：05】恒指黑期升約390點，報20503點；道指期貨升105點，報31358點。

【08：41】【中美貿易戰】加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設　要求電訊商移除設備

【08：26】【資源股】稀美資源擬折讓近1成　發行6000萬新股予贛鋒鋰業

【08：05】領地控股︰營運維持正常、控股股東無質押公司股份　領地昨瀉逾八成

【07：58】【物流股】京東物流以2億元人幣轉讓飛機租賃公司予京東科技

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

【07：45】港股ADR收報20406點，升286點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.9元，較港收市價高0.35元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報352.13元，較港收市價高10.33元或3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.02元，較港收市價高2.67元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國就業數據疲弱，投資界押注經濟衰退亦增加，資金避險情緒升溫，道指收市再跌236點，報31253點；納指跌29點，報11388點；標指跌22點，報3900點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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