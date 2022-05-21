【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）

美股即市V形走勢，最多跌617點，收市倒升8點，不過，恒指夜期在美股大幅反彈前已收市，夜期跌302點，收報20310點，藍籌股ADR指數約跌200點，被剔出藍籌的瑞聲ADR低港股4%，阿里巴巴美股低港3%，仍處85港元水平。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.26 -0.4% 美團ADR 168.72 -2.5% 騰訊ADR 347.26 -1.4% 阿里巴巴美股 85.14 -3.3%

北水今日吸資力度大減至2.2億元，全周累吸126億元，連續10個交易日累吸380.1億元。至於全日最活躍股份中，以中海油 （00883） 獲最多淨流入，吸3.4億元，相反科技股則見走資，快手錄4.1億元淨沽，美團 （03690） 走資2億元，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 分別走資1.4億元及1.6億元。

北水吸資大縮至2億 全周累吸126億

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美股續跌，惟中概股反彈，港股開報20470點，升350點，其後升幅逐步擴大，尾市升逾600點至近20800點水平，恒生指數收報20717點，升596點，成交1226.7億元。恒生科技指數升4.7%，報4284點。小米 （01810） 、京東 （09618） 升近6%；阿里巴巴 （09988） 升逾5%；藥明生物 （02269） 、招行 （03968） 升逾7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【香港評級】標普確認香港評級為AA+展望穩定 經濟復甦過程受出行限制及內地經濟放緩影響

【香港經濟】渣打下調香港今年經濟預測至僅0.2%增長

即市走勢︰

【03：00】夜期跌302點，收報20310點

【20：00】夜期跌38點

【17：53】恒指夜期升71點，報20683點，低水34點。

【16：10】恒生指數收報20717點，升596點，成交1226.7億元。恒生科技指數升4.7%，報4284點。小米 （01810） 、京東 （09618） 升近6%；阿里巴巴 （09988） 升逾5%；藥明生物 （02269） 、招行 （03968） 升逾7%。

【16：00】恒生指數U盤前升614點，報20735點。

【15：51】港股升幅擴大至約660點，報20779點；科指升5.1%，報4301點。

【15：49】【騰訊700】騰訊體育傳裁員百人、比例達1/3 暫不涉具變現能力組別

【15：45】阿里巴巴 （09988） 收市前升6%；騰訊 （00700） 升4%；美團 （03690） 升近半成；小米 （01810） 升近6%；京東 （09618） 升6%。

【15：35】友邦 （01299） 尾市升近4%，高見80.6元。

【15：12】港股尾市升近600點，高見20708點，最新報20699點，升579點。

【15：03】內地股市上揚，上證升1.6%；深證升1.8%；創業板指升1.7%。

【14：53】港股將於收市後公布季檢結果，有分析認為快手 （01024） 、百度 （09888） 、京東健康 （06618） 、藥明康德 （02359） 海爾智家 （06690） 均有機會納入恒指，快手、京東健康、藥明康德、海爾智家升逾4%；百度升5%。

【14：43】友邦 （01299） 午後升逾3%，高見80.35元。

【14：39】京東 （09618） 升近7%，高見213.4元。京東健康 （06618） 升近半成；京東物流 （02618） 升近4%。

【14：25】藥明生物 （02269） 、招行 （03968） 升逾7%，分別為表現最好藍籌；碧桂園服務 （06098） 逆市跌逾2%，暫為藍籌中表現最差。

【14：13】恒生指數午後升500點，報20627點升506點；科指升4.3%，報4266點。京東升逾6%；小米升逾5%，阿里巴巴、騰訊、美團升逾3%至5%。

【13：55】【電商購物節】京東升6% 618購物節將於下周一晚上8點開始至下月20日

【13：54】大市升約450點。

【13：28】【內房危機】金科服務大瀉兩成 據指金科協商債券展期、另禁止散戶購買境內債並只限沽出或持有至到期

【13：26】京東 （09618） 午後升6%，高見212元；ATMX升逾2%至4%。

【13：16】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見55.8元。

【13：06】招行 （03968） 午後升逾6%，高見48.7元，四大內銀則分別升0.7%至1.4%。

【13：00】港股午後初段升近450點，報20562點，升442點；科指升3.8%，報4246點。

【12：00】恒生指數半日升368點，報20489點，成交625.6億元。恒生科技指數升3.5%，報4234點。小米 （01810） 績後升近5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%至3%。

【11：44】火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾1%；雄岸科技 （01647） 升逾4%。

【bitcoin】比特幣重上30000、24小時升逾3% 分析：下一關鍵阻力35000

【11：32】上證半日升1.1%；深證升1.3%；創業板指升1.5%。

【11：25】【LPR】5年期LPR降15個基點至4.45% 渣打料當局將加緊措施削商業銀行息 一文睇清投資界看法

【11：11】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾4%；騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升逾2%。

【10：56】煤炭股升幅擴大，兗礦能源 （01171） 升幅擴大至近7%；神華 （01088） 升逾4%；中煤能源 （01898） 升半成。

【10：50】中海油 （00883） 升3%；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：48】招行 （03968） 升半成，高見48.15元。招行公布，董事會審議通過聘任執行董事、常務副行長兼財務負責人、董事會秘書王良為該行行長。四大內銀向上，建行 （00939） 、工行 （01398） 升逾1%；中行 （03988） 、農行 （01288） 升約1%。

【10：41】金科服務 （09666） 最新跌逾22%，低見18.4元，成交2.7億元。

【10：36】長和 （00001） 升0.8%。

【長和AGM】李澤鉅、陸法蘭獲重選連任長和董事 遇13%和25%反對

【10：31】友邦 （01299） 股價造好，升近3%高見79.95元。

【10：24】【電動車】小鵬汽車據報向20多名畢業生毀約 小鵬：與部門崗位調整與績效優化有關

【10：23】恒指最新升約333點，報20453點；科指升3%，報4213點。ATM升2%至3%；京東 （09618） 、小米 （01810） 升4%。

【10：21】【電子煙】思摩爾華寶齊升4% 內地「電子煙零售許可證」總數逾3萬9張

【10：20】煤炭股上揚，神華 （01088） 升逾3%；中煤能源 （01898） 升逾2%；兌礦能源 （01171） 升逾4%。

【10：18】康希諾生物 （06185） 升勢回順，升幅收窄至8%，報77.2元，今早曾升兩成高見85.5元。

【10：11】長汽 （02333） 股價逆市跌逾2%，低見12.04元。其他車股個別發展，比亞迪 （01211） 升1%；吉利 （00175） 跌0.6%；廣汽 （02238） 跌1%。

【10：06】同程 （00780） 績後靠穩升0.6%。同程首季純利為1億元人民幣，按年跌40.3%；經調整溢利2.45億元人民幣跌18%。期內收入為17.18億元人民幣，按年增加6.5%。

【10：00】金科服務 （09666） 逆市跌逾13%，低見20元，成交1.3億元。

【09：50】【電動車】蔚來現彈8%跑出 今日正式在新交所主板上市

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾3%；小米 （01810） 升半成。

【09：40】中國5年期LPR下調15基點至4.45%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升2%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：36】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至兩成，高見85.5元。

【09：34】港股開市後升幅略擴大至400點，報20530點；升409點；科指升3.4%，報4230點。

【09：32】昊天國際建投 （01341） 升逾18%，高見0.55元，成交1.2億元。

【09：30】領地 （06999） 股價反彈七成，早段高見1元；領悅服務 （02165） 反彈逾三成，高見1.64元。

【09：26】【國產疫苗】康希諾高開15% 研發新冠疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」（第二版）

【09：22】恒生指數開報20470點，升350點。恒生科技指數升3.2%，報4220點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 績後升近3%。

【小米1810】小米首季收入下跌5%符預期、列帳轉虧 首披露季度汽車創新業務支出4.25億元人民幣

【09：20】【LPR】中國5月LPR一年期為3.7%不變、5年期下調15基點至4.45%

【09：13】期指開報20388點，升368點或1.8%。

【09：05】恒指黑期升約390點，報20503點；道指期貨升105點，報31358點。

【08：41】【中美貿易戰】加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設 要求電訊商移除設備

【08：26】【資源股】稀美資源擬折讓近1成 發行6000萬新股予贛鋒鋰業

【08：05】領地控股︰營運維持正常、控股股東無質押公司股份 領地昨瀉逾八成

【07：58】【物流股】京東物流以2億元人幣轉讓飛機租賃公司予京東科技

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

【07：45】港股ADR收報20406點，升286點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.9元，較港收市價高0.35元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報352.13元，較港收市價高10.33元或3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.02元，較港收市價高2.67元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國就業數據疲弱，投資界押注經濟衰退亦增加，資金避險情緒升溫，道指收市再跌236點，報31253點；納指跌29點，報11388點；標指跌22點，報3900點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

責任編輯︰梁浩碩