【ET開市直擊】美股跌完未？恒指季檢前瞻（附time code）

美國首次申領失業救濟申請人數升至21.8萬，高於預期，市場憂經濟衰退，資金避險，美股道指周三急瀉逾千點後，收市再跌236點，標指再試熊市邊緣，惟中概股逆市回勇，恒指夜期升近400點。美股跌完未？港股有冇力反彈？恒指季檢怎預測？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

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00：09 - 港股今日焦點速覽

01：04 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：35 - 亞太股市早段市況速報

03：09 - 美股維持大震盪兼向下 經濟衰退言之尚早

04：26 - 即使預計美國經濟衰退亦是半年至1年後 期間變數大

05：30 - 資金流入債市避險 美股三大指數調整幅度大

06：29 - 美股估值不貴 未必太大單邊向下

06：59 - 美股等6月加息後才有條件反彈

07：10 - 美國聯儲局短線態度料不變 通脹見頂才會回軟

08：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：52 - 港股走勢回穩 市場偷步炒向好憧憬

11：22 - 憧憬內地出貨幣政策、監管政策撐經濟 未必即時有炒作

12：51 - 下半年港股、A股樂觀 上半年上落為主

13：03 - 內地LPR不一定減 港股上落波幅

14：03 - 汽車板塊好轉 汽車補貼有利傳統車股即時銷售

16：09 - 短炒可吼傅統車 中長線睇新能源車

16：18 - 上海復工復廠利好5至6月生產數字 汽車股看法樂觀

17：04 - 小米 （01810） 業績速報

17：40 - 小米 （01810） 難借業績升、未會大跌 估值難大幅上調

19：01- 小米 （01810） 業績解讀：手機業務佔最大但按年跌 IOT及互聯網佔比未提高

20：01 - 小米 （01810） 股價支持位、上望目標分析

20：32 - 小米 （01810） 半年至1年估值難大幅上調 造車難有憧憬

21：37 - 恒指季檢前膽 協鑫科技 （03800） 染藍機會不大

24：03 - 染藍新貴不建議炒 市場關注度低

25：34 - 港股開市前市況速報

26：28 - 消息股：康希諾生物 （06185） 、稀美資源 （09936） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中興通訊 （00763）

27：12 - ET個股推介：龍湖 （00960）

32：32 - 人行減LPR速報

32：49 - 人行減LPR解讀：內地未需太大力減LPR 料下半年才大力減

35：35 - 港股開市初段市況速報

36：07 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 點睇？見底未？

38：44 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） @62 有機會上望返$60樓上？唔該晒

40：58 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15.1元有貨 有沒有機會升穿16元？

43：00 - 觀眾問股：中國電力 （02380） VS 華潤電力 （00836） 哪隻更值博？

45：13 - 觀眾問股：東岳 （00189） 9.63元買入點睇？上望、止蝕？

47：12 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） $24有少量蟹貨，現價加注減成本是否正確？

49：10 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 92元有貨怎麼看？

51：02 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 14元有貨點睇？

53：20 - 觀眾問股：恒生中國企業 （02828） 70.28元入1000股幾多錢可以走？75蚊有冇

54：58 - 港股開市初段市況速報

55：26 - 財經日誌提提你

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