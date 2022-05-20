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【ET開市直擊】美股跌完未？恒指季檢前瞻（附time code）

股市 10:52 2022/05/20

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美國首次申領失業救濟申請人數升至21.8萬，高於預期，市場憂經濟衰退，資金避險，美股道指周三急瀉逾千點後，收市再跌236點，標指再試熊市邊緣，惟中概股逆市回勇，恒指夜期升近400點。美股跌完未？港股有冇力反彈？恒指季檢怎預測？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：09 - 港股今日焦點速覽　
01：04 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：35 - 亞太股市早段市況速報
03：09 - 美股維持大震盪兼向下　經濟衰退言之尚早
04：26 - 即使預計美國經濟衰退亦是半年至1年後　期間變數大
05：30 - 資金流入債市避險　美股三大指數調整幅度大
06：29 - 美股估值不貴　未必太大單邊向下
06：59 - 美股等6月加息後才有條件反彈
07：10 - 美國聯儲局短線態度料不變　通脹見頂才會回軟
08：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：52 - 港股走勢回穩　市場偷步炒向好憧憬
11：22 - 憧憬內地出貨幣政策、監管政策撐經濟　未必即時有炒作
12：51 - 下半年港股、A股樂觀　上半年上落為主
13：03 - 內地LPR不一定減　港股上落波幅
14：03 - 汽車板塊好轉　汽車補貼有利傳統車股即時銷售
16：09 - 短炒可吼傅統車　中長線睇新能源車
16：18 - 上海復工復廠利好5至6月生產數字　汽車股看法樂觀
17：04 - 小米 （01810） 業績速報
17：40 - 小米 （01810） 難借業績升、未會大跌　估值難大幅上調
19：01- 小米 （01810） 業績解讀：手機業務佔最大但按年跌　IOT及互聯網佔比未提高
20：01 - 小米 （01810） 股價支持位、上望目標分析
20：32 - 小米 （01810） 半年至1年估值難大幅上調　造車難有憧憬
21：37 - 恒指季檢前膽　協鑫科技 （03800） 染藍機會不大
24：03 - 染藍新貴不建議炒　市場關注度低
25：34 - 港股開市前市況速報
26：28 - 消息股：康希諾生物 （06185） 、稀美資源 （09936） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中興通訊 （00763）
27：12 - ET個股推介：龍湖 （00960）
32：32 - 人行減LPR速報
32：49 - 人行減LPR解讀：內地未需太大力減LPR　料下半年才大力減
35：35 - 港股開市初段市況速報
36：07 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 點睇？見底未？
38：44 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） @62 有機會上望返$60樓上？唔該晒
40：58 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15.1元有貨　有沒有機會升穿16元？
43：00 - 觀眾問股：中國電力 （02380） VS 華潤電力 （00836） 哪隻更值博？
45：13 - 觀眾問股：東岳 （00189） 9.63元買入點睇？上望、止蝕？
47：12 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） $24有少量蟹貨，現價加注減成本是否正確？
49：10 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 92元有貨怎麼看？
51：02 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 14元有貨點睇？
53：20 - 觀眾問股：恒生中國企業 （02828） 70.28元入1000股幾多錢可以走？75蚊有冇
54：58 - 港股開市初段市況速報
55：26 - 財經日誌提提你

**追加：重溫《ET財智Talk》晉達特約：市況不明 優質投資你要知→【按此速睇-附time code】

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

欄名 : ET開市直擊

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