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【中美貿易戰】中興走高2%　加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設、要求電訊商移除設備

股市 09:28 2022/05/20

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【中美貿易戰】加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設　要求電訊商移除設備

加拿大禁止華為及中興 （00763） 參與5G網絡建設，加拿大工業部長François-Philippe Champagne宣布，禁止中國電訊設備供應商華為及中興，不准兩間公司參與加拿大5G網絡設備供應市場，又指兩者對加拿大的國家安全構成威脅。

中興今日開市升約0.3%，報15.8元。

Champagne指，已經安裝華為及中興設備的電訊營運商，被要求停止使用並移除此等設備，並且不會獲得政府任何賠償。

2018年底，加拿大應美國政府要求拘押華為副董事長孟晚舟，兩國關係急劇惡化。中國之後拘留加拿大前外交官康明凱與商人邁克爾。孟晚舟去年與美國司法部達成延緩起訴協議後獲釋回國，兩名加國公民亦獲釋。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

網絡保安 地緣政治 移動裝置 科技戰 中美貿易戰 外交 孟晚舟 電訊 貿易戰 華為
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