【中美貿易戰】中興走高2%　加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設、要求電訊商移除設備

▲ 【中美貿易戰】加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設 要求電訊商移除設備

加拿大禁止華為及中興 （00763） 參與5G網絡建設，加拿大工業部長François-Philippe Champagne宣布，禁止中國電訊設備供應商華為及中興，不准兩間公司參與加拿大5G網絡設備供應市場，又指兩者對加拿大的國家安全構成威脅。

中興今日開市升約0.3%，報15.8元。

Champagne指，已經安裝華為及中興設備的電訊營運商，被要求停止使用並移除此等設備，並且不會獲得政府任何賠償。

2018年底，加拿大應美國政府要求拘押華為副董事長孟晚舟，兩國關係急劇惡化。中國之後拘留加拿大前外交官康明凱與商人邁克爾。孟晚舟去年與美國司法部達成延緩起訴協議後獲釋回國，兩名加國公民亦獲釋。

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

相關文章：

【華為風暴】回國半年孟晚舟將任華為輪值董事長 另華為擬分紅614億人幣予13萬員工

【華為業績】華為首季收入跌14% 董事長胡厚崑：消費者業務受到較大影響

【大行報告】瑞信料中興通訊傳統業務年增長可超10% 維持「跑贏大市」評級、目標價25.5元

編輯：姚卓然