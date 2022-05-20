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【TWTR】Twitter︰與馬斯克交易正按計畫進行、盤前升逾2%　馬斯克︰只花少於5%時間於收購Twitter

股市 16:43 2022/05/20

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【TWTR】Twitter︰與馬斯克交易正按計畫進行、不會重新商討作價　馬斯克︰只花少於5%時間於收購Twitter

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）此前表示暫時擱置收購Twitter（美：TWTR）交易。不過，Twitter高層據報向員工表示，Twitter與馬斯克的交易正按計劃推進，又表示不會重新商討收購作價。Twitter股價盤前升2.7%，報38.3美元。

報道指引述與會人士透露，Twitter首席法律顧問與政策主管Vijaya Gadde在公司會議上告訴全體員工，並沒有暫停交易這件事，又向員工保證馬斯克必須盡其所能確保有足夠資金支持，必要時可入稟法院強制執行交易條款，但指這種情況非常罕見。

另外，行政總裁Parag Agrawal、財務總監Ned Segal在內高層亦有參與會議並回答相關交易問題，包含是否會透過法律途徑，迫使馬斯克執行交易條款。

另一邊廂，馬斯克於Twitter表示自己心繫Tesla，指只花少於5%時間放在收購Twitter一事，將全副心神放在Tesla上。

馬斯克此前表示，Twitter虛假賬戶至少佔帳戶總數20%，重申若Twitter無法提供證實數據原有交易難以推進。

【TWTR】馬斯克以「假帳戶比例」要脅減價或取消收購　Twitter：致力以約定價與馬斯克交易

【TWTR】馬斯克讚微信功能齊、無垃圾訊息　需改造Twitter或從頭創建一個類似微信的應用程式

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter Tesla 馬斯克 Twitter（美：TWTR）

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