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【物流股】京東物流以2億元人幣轉讓飛機租賃公司予京東科技

股市 07:58 2022/05/20

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【物流股】京東物流以2億元人幣轉讓飛機租賃公司予京東科技

京東物流 （02618） 以3000萬美元（約2.02億元人民幣）轉讓飛機租賃公司100%股權予京東科技間接全資子公司京東新程科技（香港）有限公司。出售事項完成後，京東物流預期收益約330萬元人民幣。

該公司為一間於中國註冊成立的公司及主要從事飛機租賃業務，並於去年1月5日成立，惟自成立以來並無開始經營。該公司去年度除稅後虧損226萬元人民幣。資產淨值約為1.92億元人民幣。而截至今年4月30日的資產淨值為1.99億元人民幣。

京東物流指，預期出售事項將降低虧損，並提升集團的盈利能力。此外，出售事項所得資金將使集團的資源轉投其主營業務及其他擁有更高回報及發展前景的業務。集團認為出售事項將提升整體流動性及完成後的盈利能力，而出售事項所得資金淨額將用於改善集團的物流網絡及解決方案以及一般企業用途。

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編輯：姚卓然

 

港股 物流營運股 運輸 京東物流（02618）

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