▲ 【AAPL】蘋果混合實境頭戴式裝置將亮相？ 據報上周向董事會展示

蘋果公司（美︰AAPL）高層據報上周向董事會展示即將推出結合虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的混合實境頭戴式裝置，表明設備開發已進入後期階段。報道引述知情人士透露，除了向董事會演示，蘋果最新幾周也加快相關新裝設軟件rOS的開發，表明產品可能會在未來幾個月內首次亮相。

蘋果股價跌2.5%，收報137.35美元。

這款混合實境的頭戴式裝置是蘋果自Apple Watch 2015年推出以來的首個重大新產品類別，亦是蘋果的下一個大賭注。蘋果目標是最早今年底或明年發布這款頭戴式裝置，計畫2023年正式推出市場。

報道指，蘋果曾計畫於6月全球開發者大會上發布產品，但因與內容及散熱相關的挑戰導致延誤。

蘋果並非唯一一間致力發布混合實境頭戴式裝置的科技巨頭。Meta（美︰FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）上周預覽了一款名為「Project Cambria」的虛擬現實頭戴式設備，Meta目前還銷售一款價值 300美元的虛擬現實頭戴式設備「Quest」。同時，Google上周亦預覽了一款可實時翻譯外語的智能眼鏡原型。

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責任編輯︰梁浩碩