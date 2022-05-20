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【開市9點半】綠債低見99.55元　息率回報即2.64厘　銀行1年期定存亦追上2.4厘

股市 06:44 2022/05/20

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綠色零售債券 （04252） 昨掛牌，最高價為99.95元，最低價為99.55元，據彭博社資料，該保底息2.5厘的綠債，在最低價的回報約2.64厘；在最高價的回報，亦有2.52厘，換言之，在低價入場的回報更佳，同時亦反映本港利息回報轉佳的情況，由於美國將在7月底前共加1厘息，料升到兩厘水平，港美聯繫滙率制度下，預期港息亦趨升，昨日已有銀行的一年期定存達2.4厘，當美國再加息後，預期定存的回報更佳。

不過，內地由於需力撑經濟，市場預期今日將減LPR利率，從而引導內地存息下跌，以減輕銀行的資金成本，促進放貸以保經濟。

焦點新聞：

1.【綠色債券】綠債首掛全日「潛水」收報99.7元　分析：倘短線操作值博率不高

2.【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息

3.【iBond 2021】花旗料今年通脹升2.1% iBond回報有望超逾2厘包底息

4.【LPR】市場預期內地LPR將減息　料引導存款利率下調

5.【小米1810】小米首季收入下跌5%符預期、列帳轉虧　首披露季度汽車創新業務支出4.25億元人民幣

6.【長和AGM】李澤鉅：長和每日都收到邀請參加或買賣不同項目　以項目質素及回報率決定是否參與

7.【港股分析】瑞士寶盛私銀鄧啟志：港股正在「磨底」恒指料可守住18000　內地基本面好轉抵銷外圍不確定性

8.【大行報告】瑞信：吉利在插電式混合動力電動車市場佔有率料上升　升評級及目標價

9.【香港失業率】香港2月至4月失業率5.4%　增0.4百分點

10.【美股分析】高盛：美國未來24個月35%可能性出現經濟衰退　4板塊於過去5次衰退期間均跑贏大市

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

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