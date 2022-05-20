【開市9點半】綠債低見99.55元　息率回報即2.64厘　銀行1年期定存亦追上2.4厘

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綠色零售債券 （04252） 昨掛牌，最高價為99.95元，最低價為99.55元，據彭博社資料，該保底息2.5厘的綠債，在最低價的回報約2.64厘；在最高價的回報，亦有2.52厘，換言之，在低價入場的回報更佳，同時亦反映本港利息回報轉佳的情況，由於美國將在7月底前共加1厘息，料升到兩厘水平，港美聯繫滙率制度下，預期港息亦趨升，昨日已有銀行的一年期定存達2.4厘，當美國再加息後，預期定存的回報更佳。

不過，內地由於需力撑經濟，市場預期今日將減LPR利率，從而引導內地存息下跌，以減輕銀行的資金成本，促進放貸以保經濟。

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