  • 25°C
香港時間 : 2022520日 (五) 07:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權

股市 07:00 2022/05/20

分享：

分享：

道指跌236點    標指再試熊市邊緣

美股再下跌，資金繼續湧入債市避險，道指跌236點，標指跌0.6%，繼續下試高位跌兩成的熊市邊緣。

美國堪薩斯城聯儲行長喬治表示，儘管股市經歷艱難的一周，但並不會令儲局主席鮑威爾的立場軟化，鮑威爾明言需要明確及令人信服的證據，顯示通脹壓力正在下降。

夜期急升397點    美團ADR高港股5%

市場憧憬中國挽救經濟的政策在5月能出盡出，趁美匯指數跌穿103水平，夜期挾升397點，撲20500關。

弱勢股反彈，美團及百度美股高港股收市價半成，阿里巴巴及騰訊ADR高港股3%，中概股造好，好未來升1成3，高途約升1成，撲多多升9%。

康希諾疫苗獲世衛緊急使用授權

再有國產疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」，康希諾生物 （06185） 研發的腺病毒載體新冠疫苗「克威莎」，為第11款獲得世衛授權緊急使用的新冠疫苗，與大部分新冠疫苗以兩劑為有效接種不同，康希諾生物的「克威莎」屬單劑接種疫苗，適用於18歲以上人士。

康希諾生物指，若海外國家增加採購和使用產品，預期對公司業務有一定的積極影響。

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】美股大恐慌 道指瀉1164點兩年最傷 夜期挫386點 騰訊ADR低7%退守340港元關
2022/05/19
【ET財經早點1分鐘】美股大恐慌 道指瀉1164點兩年最傷 夜期挫386點 騰訊ADR低7%退守340港元關
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上 道指升431點 夜期跌90點
2022/05/18
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上 道指升431點 夜期跌90點
【ET財經早點1分鐘】道指500點波幅　收市升26點　夜期升153點　重上兩萬關
2022/05/17
【ET財經早點1分鐘】道指500點波幅　收市升26點　夜期升153點　重上兩萬關
【ET財經早點1分鐘】港股聚焦騰訊京東小米 本周放榜 夜期升199點 阿里美股高港5%
2022/05/16
【ET財經早點1分鐘】港股聚焦騰訊京東小米 本周放榜 夜期升199點 阿里美股高港5%
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾連任儲局主席稱未來兩次可加息0.5厘 金管局第三度接錢恒指夜期跌106點
2022/05/13
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾連任儲局主席稱未來兩次可加息0.5厘 金管局第三度接錢恒指夜期跌106點
好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） 康希諾生物－B（06185） 中國概念股 ADR 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【開市9點半】綠債低見99.55元　息率回報即2.64厘　銀行1年期定存亦追上2.4厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指挾升397點　美團ADR高港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指挾升397點　美團ADR高港5%（不斷更新）
【美股收市】道指再挫236點 納指跌0.3% 中概股逆市升
【美股收市】道指再挫236點 納指跌0.3% 中概股逆市升
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【綠色債券】綠債首掛全日「潛水」收報99.7元　分析：倘短線操作值博率不高
【綠色債券】綠債首掛全日「潛水」收報99.7元　分析：倘短線操作值博率不高
【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」、Cathie Wood直斥荒謬
【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」、Cathie Wood直斥荒謬
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款