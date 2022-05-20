【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權

道指跌236點 標指再試熊市邊緣

美股再下跌，資金繼續湧入債市避險，道指跌236點，標指跌0.6%，繼續下試高位跌兩成的熊市邊緣。

美國堪薩斯城聯儲行長喬治表示，儘管股市經歷艱難的一周，但並不會令儲局主席鮑威爾的立場軟化，鮑威爾明言需要明確及令人信服的證據，顯示通脹壓力正在下降。

夜期急升397點 美團ADR高港股5%

市場憧憬中國挽救經濟的政策在5月能出盡出，趁美匯指數跌穿103水平，夜期挾升397點，撲20500關。

弱勢股反彈，美團及百度美股高港股收市價半成，阿里巴巴及騰訊ADR高港股3%，中概股造好，好未來升1成3，高途約升1成，撲多多升9%。

康希諾疫苗獲世衛緊急使用授權

再有國產疫苗獲世衛列入「緊急使用清單」，康希諾生物 （06185） 研發的腺病毒載體新冠疫苗「克威莎」，為第11款獲得世衛授權緊急使用的新冠疫苗，與大部分新冠疫苗以兩劑為有效接種不同，康希諾生物的「克威莎」屬單劑接種疫苗，適用於18歲以上人士。

康希諾生物指，若海外國家增加採購和使用產品，預期對公司業務有一定的積極影響。