【著數優惠】旅發局新一輪「賞你遊香港」首批行程額滿 餘下150個行程6月報名 即睇點換到本地旅遊團名額

香港旅遊發展局（旅發局）早前宣布推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，以新一輪「賞你遊香港」揭開序幕，鼓勵市民以多角度發掘和欣賞香港，推動本地歡樂的氣氛。

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首批「賞你遊香港」約 150 個行程於本周二（17 日）起接受報名，旅發局周四（19日）宣布，以上逾3萬個名額已經換領完畢，旅發局衷心感謝市民支持。

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旅發局指，向隅的市民毋須失望，餘下約150個行程將於下月公布及接受報名，請密切留意。市民可繼續於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，並儲起單據，以換領本地旅遊團名額一個，亦可選擇全新付費升級之選。所有旅行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求。16至64歲參加者登上交通工具，進入景點、餐廳等指定表列處所時，必須按政府規定使用「安心出行」 (以政府最新防疫指引為準)，及配合旅行社執行《本地遊防疫承諾書》的要求。各旅行團名額有限，先到先得。

活動網址：https://www.holidayhk.com/local-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

電郵：localtours@hktb.com

(星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，公眾假期除外）

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記者：陳詠妍