【投行人事】瑞信十大股東之一逼宮要求換CEO　「無合適人選應考慮併購可能」

▲ 【投行人事】瑞信十大股東之一逼宮要求更換CEO，圖為瑞信行政總監高曦泰（Thomas Gottstein）

瑞信（Credit Suisse）近年飽受醜聞拖累，Archegos爆煲、Greensill大額撥備令瑞信高層洗牌。瑞信兩年兩度轉換主席後，上周外電傳出瑞信擬尋找新人選取代2020年上任的集團行政總監高曦泰（Thomas Gottstein），瑞信其後否認，但瑞信第9大股東、持股1.5%的Artisan，其董事總經理 David Samra接受外電訪問時曾明言，瑞信應考慮更換高曦泰，成為首位公開「逼宮」的瑞信主要股東。

Samra稱，如果詳細看高曦泰等領導層表現，很容易得出結論－集團經營不理想，無理由任由他們留在原位。

瑞信重申，瑞信主席Axel Lehmann明確支持高曦泰留任。

高曦泰任瑞信CEO兩年 遇Archegos、Greensill爆煲

高曦泰2020年升任瑞信集團行政總監，取替受間諜醜聞影響的Tidjane Thiam，並強調集團要「重新起步（clean slate）」，惟近一年多瑞信直接受Archegos、Greensill兩大挫折，虧損以十億美元計，令質疑聲音再起。

Artisan於去年瑞信爆出兩大巨虧事件才大舉增持瑞信，Samra指，當時瑞信委任具金融機構「救火」經驗的 Antonio Horta-Osorio，連同股價不斷下跌，令該行對瑞信愈感興趣。Horta-Osorio今年初因連環爆出違反防疫而離任，Samra認為，瑞信應持續兩、三年執行Horta-Osorio新策略，並由新CEO處理現有災難事件。

Samra續指，如果瑞信無法找到合適人手，應考慮簡化集團架構，甚至出售資產、尋求與其他瑞士或美國銀行合併。雖然對現有CEO不滿，他承認瑞信很難找到合適人選，認為瑞信主席Lehmann面對「最困難工作」。

相關文章：

【投行醜聞】瑞信遭指控為逾1.8萬罪犯及被制裁者設帳戶、為期70年 瑞信急否認

【Archegos爆煲】Bill Hwang要求就富途交易調查摩根士丹利 沽空富途損失近40億美元

【Archegos爆煲】Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕、面臨最多380年刑期 累投行勁蝕內幕公開、高峰掌萬億倉位（第二版）

【人事變動】瑞信委任劉志安為亞太區行政總裁、6月1日上任 常駐新加坡