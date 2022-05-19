【社交平台】傳TikTok擬進軍遊戲市場　已在越南展開測試

據《路透社》引述知情人士指出，抖音海外版TikTok計劃在進軍遊戲市場。該公司一直在進行測試，以便越南用戶可以在其應用程式上玩遊戲，作為大力推進遊戲計劃的一部分。

知情人士又稱，TikTok計劃在東南亞更廣泛地推出遊戲功能，最早可能在第三季度實施。

報道指，TikTok一位代表說，公司已與包括Zynga（美：ZNGA）在內的第三方遊戲開發商和工作室的合作，測試將HTML5遊戲引入其應用程序。但拒絕就公司在越南計劃或更廣泛的遊戲業務目標發表評論。

【延伸閱讀】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠