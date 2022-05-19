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【社交平台】傳TikTok擬進軍遊戲市場　已在越南展開測試

環球政經 22:17 2022/05/19

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據《路透社》引述知情人士指出，抖音海外版TikTok計劃在進軍遊戲市場。該公司一直在進行測試，以便越南用戶可以在其應用程式上玩遊戲，作為大力推進遊戲計劃的一部分。

知情人士又稱，TikTok計劃在東南亞更廣泛地推出遊戲功能，最早可能在第三季度實施。

報道指，TikTok一位代表說，公司已與包括Zynga（美：ZNGA）在內的第三方遊戲開發商和工作室的合作，測試將HTML5遊戲引入其應用程序。但拒絕就公司在越南計劃或更廣泛的遊戲業務目標發表評論。

【延伸閱讀】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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