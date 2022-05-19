▲ 【長和AGM】李澤鉅、陸法蘭獲重選連任長和董事 遇13%和25%反對

長和 （00001） 、長實 （01113） 今日舉行股東周年大會，各項議案都獲逾5成股份支持通過，包括長和主席李澤鉅、長和「掌櫃」陸法蘭獲重選連任為長和執行董事。李澤鉅重選董事議案遇13.1%票數反對，而陸法蘭則遇25.2%票數反對，為一眾重選董事議案中最高。

長和系內核心執行董事多年未改，但個別高層重選時偶爾會選上較多反對票數。相對上一次重選長和董事，李澤鉅於2019年重選董事時遇15.2%票數反對，而陸法蘭同年重選時遇30.6%票數反對，即二人今年在重選董事時已遇較少反對。

長和另外兩名董事甘慶林、施熙德去年重選時遇逾30%票數反對，聯席董事總經理霍建寧同年一同重選，仍遇9%票數反對。

李澤鉅於2020年重選電能 （00006） 、長實董事時則遇33.7%和14.6%票數反對。

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