【有相睇】兩房價賣三房樓　馬鞍山居屋自由市場價538萬易手　低市價一成

移民潮之下，二手市場出現不少售價較低的移民盤，就連居屋屋苑也不例外。美聯物業丘志權表示，近日馬鞍山錦英苑有移民業主劈價一成賣樓，三房單位售價貼近兩房，吸引買家迅速入市。三房移民盤以538萬元在自由市場沽出，低市價一成。

單位圖片（由代理提供）

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林錦華表示，剛成交單位是馬鞍山錦英苑A座高層7室，實用面積554平方呎，三房間隔，向西南望山景，原業主由於要移民，所以在1個月前開價600萬元放售，其後累減約1成。有外區首置客睇樓2次，認爲上址單位有企理裝修，加上售價合理，所以在自由市場以538萬元易手，低水1成，實用呎價9,711元。

林錦華補充，上述成交價吸引，相較同屋苑最近成交401實呎兩房戶，在自由市場亦要520萬元。據了解，原業主於2004年1月以約97.3萬元購入上述物業。

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