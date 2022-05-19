【虛擬經濟】九巴宣布正式發行首批2,000個NFT 提供擴增實境體驗 預計5月下旬公開發售

近年NFT（非同質化代幣）大熱，載通（00062）旗下的九巴亦宣布進軍NFT領域。九巴今日（19）日在社交媒體發文，宣布正式發行首批2,000個NFT，公開發售時間預計於5月下旬。

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九巴小編以「九巴NFT點止jpg咁簡單」為題，表示「大家都知，九巴仔不嬲都走在潮流嘅尖啄，所以你問我哋有冇NFT？梗係有啦！仲要唔係一幅jpg咁簡單！」九巴小編再補充，其NFT更會提供AR（擴增實境）體驗，讓買家可以將心頭好帶到世界任何一個角落，「仲可以親歷其景同佢一齊影返幅靚相添」。

NFT的公開發售時間預計於5月下旬，有興趣的買家可以先填妥通知表，確實日期稍後會直接透過電郵通知報名者。

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責任編輯：嚴浩文