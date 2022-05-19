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【LPR】市場預期內地LPR將減息　料引導存款利率下調

股市 21:01 2022/05/19

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【LPR】市場預期LPR將減息　料引導存款利率下調

中國將於5月20日公布貸款市場報價利率（LPR），現時1年期報3.7厘，5年期報4.6厘，市場預期1年期將降至3.65厘，5年期降至4.55厘。

興業證券報告指出，央行總量層面的貨幣寬鬆仍然可期，形式上可能不一定是下調MLF操作利率，而是通過下調LPR進而帶動存款利率相應下調。

該報告指，5月13日央行有關負責人在答記者問強調「充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本」，LPR降息的概率正在上升，而根據新的存款利率定價機制（存款利率參考10年國債收益率和1年LPR），LPR降息有助於進一步打開存款利率的下行空間。

報告續指，隨着存量存款的持續到期，疊加後續LPR可能下調，存款利率市場化調整機制可能通過「LPR下調/10年國債收益率下行→存款利率下調」的聯動方式降低銀行負債成本，進而形成實質上降息的效果，這可能又會帶動市場資金利率中樞和債券收益率的下行。

浙商證券認為，當前貨幣政策仍以穩增長、保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，核心仍在寬信用，推動信貸和社融增長，尤其是 4 月較弱的信貸、社融數據意味央行寬信用力度或有加碼。而貨幣政策就以3萬億美元的外儲為警戒綫，一旦逼近警戒線，或擾動貨幣政策。

5月9日央行在2022年一季度貨政報告中提出「市場利率+央行引導→LPR→貸款利率」傳導機制，該機制意味在LPR報價形成中，市場利率起到重要的前瞻性引領及影響作用。

浙商證券認為在上述傳導機制下，市場利率大幅下行會對 LPR 有明顯的牽引作用，且「央行引導」並非僅指「降息」，「降準」也可能包含其中，4 月央行
降準 0.25 個百分點也對 LPR 報價有引導作用，雖然央行並未下調政策利率，20 日的LPR 報價也有較大概率下降，推動寬信用。

個人按揭貸款利率及企業中長期貸款利率參考5年期以上LPR定價，利率的調降有利於拉動按揭貸款及企業中長期貸款需求。

去年7月至今，央行下調了政策利率10點子，1年期LPR報價下調15點子，5年期LPR報價下調5點子，降準0.75個百分點，截至4月末央行累計上繳利潤8000億人幣。

【LPR不變】中國4月LPR未如市場預期下調　一年期為3.7%、5年期為4.6%

港股 中國人民銀行 減息 LPR MLF 降準 保就業

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