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【ESG】Tesla被踢出標普ESG指數　馬斯克斥：ESG是一個騙局

環球政經 22:00 2022/05/19

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標準普爾500指數更新年度榜單，將電動汽車製造商特斯拉（Tesla，美︰TSLA）從其ESG指數中剔除。與此同時，蘋果（美︰AAPL）、微軟（美︰MSFT）、亞馬遜（美︰AMZN）甚至石油和天然氣跨國公司埃克森美孚（美︰XOM）仍被列入名單。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）因此怒批「ESG是一場騙局」。

據標準普爾解釋稱，特斯拉「缺乏低碳戰略」和「商業行為準則」，以及特斯拉在 和惡劣的工作環境，加上駕駛事故的調查處理都影響了得分。報告又指，雖然特斯拉或在推動燃油汽車淘汰方面發揮作用，但從更廣泛的ESG角度來看，已經落後於同行。

馬斯克於Twitter發文表示，埃克森美孚被標普500指數評為全球最佳ESG的前十名，但特斯拉卻沒有上榜，斥「ESG是一個騙局」，並指標準普爾已失去了誠信。

向來是特斯拉支持者的「科技股女股神」Cathie Wood亦發文表示這事「荒謬」。

【延伸閱讀】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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