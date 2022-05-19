【電動汽車】SHELL電動車充電站進駐信和旗下中港城 15分鐘充電速度全港最快 能兼容不同品牌車款

根據《香港氣候行動藍圖2050》，本港將通過推動車輛和渡輪電動化、發展新能源交通工具及改善交通管理措施，長遠達至2050年前車輛零排放和運輸界別零碳排放的目標。為配合此目標，香港蜆殼有限公司（Shell） 、信和集團（信和）及香港創科公司希路能源（Halo）宣布，於中港城設立首個全港最快的UNIVERSAL電動車充電設備的Shell Recharge充電站，能夠兼容不同品牌車款，滿足更多電動車駕駛人士的需要，以行動合力帶領業界積極減碳。

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電動車使用日趨普及，於現有物業擴展及提升充電配套設施更是推動其長遠發展的重要因素。繼早前粉嶺設立首個Shell Recharge充電站後，Shell於信和旗下中港城開設第二個Shell Recharge充電站，並已於5月初投入服務，提供4個快速充電設備，為全港所有品牌電動車提供充電服務。配合Halo的專利配電系統，其中一組直流超級充電設備能充電速度為達300kW，最快在15分鐘內完成充電，成為全港最快的電動車充電站；加上Halo 提供的40個中速充電設備，中港城停車場將成為全尖沙咀最多電動車充電設備的停車場，為電動車駕駛人士帶來更方便和優越的充電體驗。

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Shell致力實踐可持續發展的承諾，於2050年或之前成為淨零排放能源企業。Shell的全新機場（貨運中心）油電站即將於2022年第二季開幕，首個於本港同時提供傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站。同時Shell亦將成為全港唯一擁有全面電動車充電網絡的油氣公司。

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香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯指：「Shell致力協助香港達至減碳的目標，加快實現低碳運輸。我們很榮幸與信和及Halo合作開設全港最快的電動車充電站，結合大家的強項，引領業界支持香港特區政府的電動車規劃。我們將會與更多車廠和持份者攜手合作，短期目標是提供超過300個Shell Recharge充電位，覆蓋香港島，九龍及新界，未來會有更多信和旗下物業設有Shell Recharge 充電站，並於今年底陸續落成。為電動車駕駛人士提供不同充電速度的電動車充電服務，以實現香港的淨零排放目標。」

信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「信和集團相信創新和科技是可持續發展的關鍵，並積極與業界同儕和創科企業合作，今次很高興與Shell及初創企業Halo攜手，以完善的電動車充電和管理系統，有助應付現有樓宇增建充電設施方面的困難。為配合政府的重點環境保護措施，我們相信覆蓋全面的充電站網絡是推動電動車發展的關鍵，而增加電動車充電站是信和管業優勢於物業管理可持續發展策略的重要範疇之一。未來我們將進一步擴展集團旗下物業的電動車充電器數量，預計在2022年內大幅增加67% 至超過1,400個，鼓勵市民採用綠色運輸。」

Halo創辦人及執行長曾偉華分享說：「Halo一直致力通過本土科研結合全球充電技術以提升香港電動車充電服務。今日，我們很榮幸在香港的核心商業區 - 中港城建設了全港最快的UNIVERSAL充電站，最快能在短短15分鐘為新型號的電動車補充約200公里的行駛里程，相當於從中港城到赤鱲角機埸來回3次，實現充電與入油一樣方便快捷的新體驗，消除市民對電動車使用的擔憂。此外，通過Halo專利的LOAD MANAGEMENT 配電系統，讓中港城大幅節省對充電站的電力負荷，輕鬆實現大面積甚至全面的電動車充電覆蓋，為未來準備電動車全面普及建立了一個正面的展示。」

電動車充電站基本資料

電動車充電站地點 九龍尖沙咀廣東道33號中港城停車場LB/F 服務開放時間 24小時服務 充電位置數量 4個 充電設施數量 1台300kW快速充電設施；

提供

3個SuperFast充電車位 (L190,191,193)

1個Ultrafast充電車位 (L192) 充電速度 Super Fast - 60kW-120kW Max.;

Ultra Fast - 120kW-300kW Max. 充電接口規格 支持所有CCS-Combo 2充電接口的電動車 充電時間 新款電動車最快可於15分鐘內由20%充電至80%

市面上主流電動車可於40-60分鐘內由20%充電至80% 充電費用及最高提供電量 Super Fast (60-120kW Max)

- 30分鐘 HK$68, 最高提供20度電(kWh)

- 45分鐘 HK$102, 最高提供30度電(kWh)

- 60分鐘 HK$170, 最高提供50度電(kWh)



Ultra Fast (120-300kW Max.)

- 20分鐘 HK$72, 最高提供20度電(kWh)

- 30分鐘 HK$108, 最高提供30度電(kWh)

- 45分鐘 HK$180, 最高提供50度電(kWh) 充電過時收費 過時5分鐘後開始計，每遲1分鐘將會收取$5 開放日期 正式開放予公眾使用 客戶服務熱線 +852 5506 2265

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責任編輯：嚴浩文