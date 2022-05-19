【保你大】確診康復後可如常投保　惟相隔多久才可買保險？

新冠肺炎疫情已爆發2年了，對我們保險業的影響可謂十分深遠。對前綫同行來說，最重要一點當然是中、港封關，我們不能做內地人來港的生意。即使是本地香港人，也因為擔心見面會受感染，亦因為限聚措施，尤其是禁堂食，令同行也難找到「見客之所」。結果，各大保險公司都相繼推出「遙距簽單」服務，讓我們對著桌面電腦或平板電腦也可以跟客戶聯繫，從而做生意。

這一切，過去真的難以想像。這還不止，自從第五波疫情爆發之後，感染人數超過百萬（實際應該超逾200萬），即是我們碰到的成年人中，隨時3個就有一個中過招的。但微妙的是，正正因為今次疫情，提高了市民的保障意識，即是多了人想買保險。今日就約了一個準客戶李小姐，在芳姐的茶餐廳見面，她在電話中告訴我，3月中時，她也中了招，在家隔離了1周便康復，現在想買保險，問我是否可以。

今天我約了她見面，大家寒暄一下，吃過蛋撻便入正題。

李：「森哥，你在電話中說，即使中過新冠肺炎，也可以買保險的，可以詳細解說一下嗎？」

森：「當然可以。其實，2年前第一波疫情爆發時，大家都將重點集中於已買保險的人，如果中了新冠肺炎是否有保障。後來又將重點轉移至接種疫苗後，萬一出現副作用也受保。大家都沒想過，中了新冠肺炎的客人是否可以買保險。但妳可以想像，現在2、3個人之中，就有1個曾患上新冠肺炎，如果曾患上，有一段長時間都買不到保險，我們還有生意做嗎？」

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李：「有道理。那麼，現在是放寬了？」

森：「應該這樣說，新冠肺炎仍然在不斷變化，Omicron變種病毒後，不知道還有沒有另一隻變種病毒，也不知道它的傳播力和殺傷力，所以，各保險公司會因應最新情況而調整她們對新冠肺炎的核保要求。」

李：「這個可以理解，但如果以我的情況，可以買住院醫療嗎？」

森：「簡單來說，現在保險公司對新冠肺炎的核保要求，主要是看準客戶受感染後有否住院。如果有住院，便再看有沒有入ICU（深切治療部），以及是否需要使用呼吸機。當然，最重要還是要看客人現在是否已經完全康復，是否已恢復所有身體功能和活動。」

李：「明白，我沒有住過院，但有向衛生署呈報個案，我的病徵也很輕微，只有咳和喉嚨痛，也沒發過燒，現在已經完全康復超過1個月了。」

森：「超過1個月就最好了，因為如果沒住院的輕症，只要康復後1個月，便可以當正常情況買到所有保險，包括人壽、危病和住院。」

李：「那我就安心了，但聽你所說，如果曾經住院，甚至入過ICU，就未必可以馬上買到保險？」

森：「對！我用一個極端例子向妳解說吧，如果因新冠肺炎而要入住醫院，並曾入ICU兼用過呼吸機，即使康復了，也至少要等1年才可以買到人壽保險。如果要買住院醫療或危疾，更要等2年呢！」

李：「原因是要觀察有沒有後遺症？」

森：「是的，但就整體來說，個別客人是否受保，仍要視乎他的康復程度，和當時的實際病情而定，而這一切都取決於主診醫生的報告。」

李：「啊，明白了。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第756期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨