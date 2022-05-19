【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷

由今日（19日）起，政府《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）開始第2階段放寬，至少完成接種3劑新冠肺炎疫苗的觀眾，就可以進入戲院的「可飲食場次」類場次，可在電影放映期間飲食，並在非進食時需重新配戴口罩。放寬戲院飲食後，英皇戲院隨即推出1元汽水、鬆餅優惠，而MCL戲院則推「Welcome Back優惠3重奏」飲食優惠，推出超平價爆谷。

英皇戲院由即日起至6月30日，推出雙重飲食優惠，包括1元汽水、1元鬆餅等，購買指定小食，包括港式點心、爆谷雞粒、邪惡午餐肉、芝士醬薯條、黑松露醬薯條等，即可以1元優惠換購細汽水1杯。另外，購買任何咖啡，加1元可以換購鬆餅1件。此優惠只適用於時代廣場、荃灣荃新天地及將軍澳康城分院。

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另外，MCL院線由即日起至6月20日推出「Welcome Back優惠3重奏」，設有3大飲食優惠，包括3元爆谷、1元汽水等。選購任何1款售35元的「安心一口」小食，即可以1元換購「OOHA」汽水1支，每款小食可換購1次。「安心一口」小食款式包括芝士菠菜薯餅、冬蔭意式飯球、忌廉巴夫或朱古力忌廉巴夫。憑即日戲票可以優惠價換購爆谷，每張戲票可選1款爆谷，細爆谷3元、中爆谷6元、大爆谷9元。購買爆谷後，更可以即時用半價優惠加購杯裝汽水或支裝飲品。而MCL MAX 會員購買爆谷、杯裝汽水、指定小食及套餐均可獲得8折優惠。

戲院飲食優惠詳情： MCL戲院推廣 日期：2022年5月19日至6月20日 英皇戲院推廣日期：2022年5月19日至6月30日 *英皇戲院鬆餅優惠只適用於時代廣場、荃灣荃新天地及將軍澳康城分院。

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責任編輯：龍紀瑩