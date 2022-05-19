▲ 【小米1810】小米料第二季低階芯片供應改善 留意局勢評估訂單、電動車團隊再增人手

小米 （01810） 上季收入按年跌5%至733.5億元人民幣，期內智能手機出貨量按年明顯下滑22%。小米集團總裁王翔表示，在內地疫情和國際環境不明朗下，年內業務走勢不好預測，而最新供應鏈情況改善，即使第一季低階芯片供應短缺，但本季已見改善，料全年手機行業芯片供應不再出現大問題。

對於有外媒引述供應鏈消息指，小米與其他國產品牌擬下調今年手機訂單數目達兩成，小米管理層未有證實或否認消息，王翔稱，正密切留意疫情、供應等不確定因素，持續評估局勢，與合作夥伴保持溝通。

榮耀從華為分拆後，在內地市佔率急升並超越小米，王翔指，小米首季在全球保持市佔率第三，在疫情和智能手機市場收縮的情況下並非易事，而全球規模令小米抗風險和成本控制都更有優勢。他重申，小米目前在全球49個市場市佔率排名前三，在85個市場排名前五。

小米首季在中國大陸智能手機出貨量排名第五，市佔率為13.9%

小米電動車仍目標2024年量產

小米在業績公告未再提及電動車量產時間表，被問及疫情會否影響研發進程，王翔稱，集團仍然目標在2024年量產，小米智能電動車工程人員已增至1200人。王翔提及數字，較3月公布去年底團隊有1000人進一步增加。

另外，小米早前在印度捲入違反該國外匯管理法訴訟，並凍結約值57億港元資金。王翔稱，小米在印度一直合法合規經營，目前資金已解凍，除了與當地政府坦承溝通，也會在法律上申訴，公司亦在當地調整人手，希望能更好應對。

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