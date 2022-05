【細味醺徒@iM網欄】沒有漢字的銘柄 要喝看不懂的清酒嗎？

有一段時間沒有訂日本的清酒,其一是疫情以來,少了外出晚膳,所以家中的酒還沒喝完,其二是去年末一些本港酒舖減價,也就買了好一些生酒回來,還來不及喝完。

特意訂些較少見的銘柄

晚市重開,家中的存酒亦喝得七七八八,便重新訂了一些酒。我仍然堅持原則,儘量找一些香港少見的酒款,這次便一口氣買了一批全都是日文字的銘柄。為什麼這些酒在香港很少有售呢?我想是銘柄名稱沒有漢字的緣故,會教難賣。試想想,如果網店客人不懂輸入日文字,就較難會搜尋到該酒了。今回就讓介紹其中兩枝我覺得較特別的酒。

一如蜜糖味的白酒

第一枝是阿部酒造的あべ純米大吟醸越神楽。它是新潟縣的新晉酒造,近日在Saketime 的評分急升,已升至排行十五,不易有存貨,剛好看見店方有存貨,便買一枝回來試試。它是一枝很特別的酒,特別之處是它的酒體出奇地穩定,開瓶後整晚的味道也如一,喝到尾也完全沒有「散」,只是它的味道有點不像清酒,因為它不單單是甘口,而且有很重的蜜糖味,有點像喝德國的Riesling 白酒的甜味。當晚配上久久未有再吃的「堂食刺身」,感覺還不錯,但似乎配西餐會更合適。那種酸酸甜甜的味道,配上西餐或許更有趣。

▲ あべ純米大吟醸越神楽 1回火入

Sparkling 清酒,極佳的存氣技術

第二枝是穏(おだやか)スパークリング,又是一枝全日文酒,是在網店瀏覽時發現的。雖然算不上排名最前列的酒藏,但平均分也有3.93分(5分最高),頭十位平均大概4.2分。出於好奇,也買了一枝回來試試。這枝酒是sparkling 款式,與白酒的sparkling wine 一樣,是用木塞封瓶,而且氣泡相當多,也算平滑,不會很嗆喉,就如喝高級香檳一樣。與香檳相比,它的酸度較低,相對較適合配襯刺身壽司。這是酒造吸收了香檳文化後,再因應當地食物及口味釀造出來的特式清酒。更令人意外的,是它在我沒有好好封瓶的情況下,到了第二天倒出來喝時,仍然是非常豐富,它的存氣技術,較坊間的香檳,應該更勝一籌。

▲ 穏(おだやか)スパークリング

搜購特式清酒技巧

要嚐這兩枝酒,各位可能要自行到日本網站/樂天找尋,暫時我在香港還不見有零售商出售。不懂打日文字的話,就copy and paste 上文內的日文字吧。其實日本酒的銘柄很多,既然想網購一些特別的酒款,不妨選一些在香港較難找到的。如果擔心「不知名」清酒的質量,不妨將銘柄名稱copy 到 saketime 網站看評分,再找那枝清酒出來看看其他網友的評論。現在Google translate 的翻譯已很不錯,從譯文中,您應該都會知道酒的味道及口味呢!

作者 _ 醺徒(應雲遊)簡介

七年前開始愛上清酒,之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高,熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展,看清酒製作展覽;閒時會到日本網網購清酒,睇酒評。品評一向愛恨分明。

