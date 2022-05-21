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【細味醺徒@iM網欄】沒有漢字的銘柄 要喝看不懂的清酒嗎？

名人薈萃 09:25 2022/05/21

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有一段時間沒有訂日本的清酒，其一是疫情以來，少了外出晚膳，所以家中的酒還沒喝完，其二是去年末一些本港酒舖減價，也就買了好一些生酒回來，還來不及喝完。

特意訂些較少見的銘柄
晚市重開，家中的存酒亦喝得七七八八，便重新訂了一些酒。我仍然堅持原則，儘量找一些香港少見的酒款，這次便一口氣買了一批全都是日文字的銘柄。為什麼這些酒在香港很少有售呢？我想是銘柄名稱沒有漢字的緣故，會教難賣。試想想，如果網店客人不懂輸入日文字，就較難會搜尋到該酒了。今回就讓介紹其中兩枝我覺得較特別的酒。

 

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

一如蜜糖味的白酒
第一枝是阿部酒造的あべ純米大吟醸越神楽。它是新潟縣的新晉酒造，近日在Saketime 的評分急升，已升至排行十五，不易有存貨，剛好看見店方有存貨，便買一枝回來試試。它是一枝很特別的酒，特別之處是它的酒體出奇地穩定，開瓶後整晚的味道也如一，喝到尾也完全沒有「散」，只是它的味道有點不像清酒，因為它不單單是甘口，而且有很重的蜜糖味，有點像喝德國的Riesling 白酒的甜味。當晚配上久久未有再吃的「堂食刺身」，感覺還不錯，但似乎配西餐會更合適。那種酸酸甜甜的味道，配上西餐或許更有趣。

あべ純米大吟醸越神楽　1回火入

あべ純米大吟醸越神楽　1回火入

Sparkling 清酒，極佳的存氣技術
第二枝是穏（おだやか）スパークリング，又是一枝全日文酒，是在網店瀏覽時發現的。雖然算不上排名最前列的酒藏，但平均分也有3.93分（5分最高），頭十位平均大概4.2分。出於好奇，也買了一枝回來試試。這枝酒是sparkling 款式，與白酒的sparkling wine 一樣，是用木塞封瓶，而且氣泡相當多，也算平滑，不會很嗆喉，就如喝高級香檳一樣。與香檳相比，它的酸度較低，相對較適合配襯刺身壽司。這是酒造吸收了香檳文化後，再因應當地食物及口味釀造出來的特式清酒。更令人意外的，是它在我沒有好好封瓶的情況下，到了第二天倒出來喝時，仍然是非常豐富，它的存氣技術，較坊間的香檳，應該更勝一籌。

穏（おだやか）スパークリング

穏（おだやか）スパークリング

穏（おだやか）スパークリング

搜購特式清酒技巧
要嚐這兩枝酒，各位可能要自行到日本網站/樂天找尋，暫時我在香港還不見有零售商出售。不懂打日文字的話，就copy and paste 上文內的日文字吧。其實日本酒的銘柄很多，既然想網購一些特別的酒款，不妨選一些在香港較難找到的。如果擔心「不知名」清酒的質量，不妨將銘柄名稱copy 到 saketime 網站看評分，再找那枝清酒出來看看其他網友的評論。現在Google translate 的翻譯已很不錯，從譯文中，您應該都會知道酒的味道及口味呢！

作者_醺徒（應雲遊）簡介
七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

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