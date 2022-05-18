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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步橫跨美國東西兩岸 黃俊橋下月出發為傷健共融籌款

名人薈萃 19:25 2022/05/18

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講到四處長跑的香港人，超馬跑手黃俊橋（原名黃浩輝）相信是近年的表表者。幾年前小弟因為幫手推廣垂直跑活動認識橋Sir，2018年他以74小時多完成香港四大山徑超級挑戰賽（四徑）298公里，成為當年香港四徑唯一完成的港人。Sir相信「人類擁有無限潛能」，在2017年開始展開環球跑計劃，2018年完成1,400公里「8」字環台灣，2019年由日本最北的北海道跑到最南的沖繩，全長3,500公里，而下一個挑戰將會是下個月由美國東岸跑到西岸，預計要花4個月完成5,400公里旅程，為香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊籌款，將「Stronger Together」的精神傳到世界不同角落。

    點擊圖片放大

橋Sir接受訪問時表示，今次跑步橫跨東西兩岸，以及早前環台及日本南北之旅，念頭源起於2015到美國工作，認識到導師 Jason P. Lester，Jason 12歲當年踏單車遇上交通意外，斷了21條骨及爆肺，右手需要截肢，正當與死神搏鬥之際，父親突然心臟病發離世，一年後的他繼續積極參與不同體育運動，更在2008年成為首個殘疾運動員完成在夏威夷全長共515公里的The Ultraman World Championship三項鐵人賽事。「Jason之後憑著雙腳跑過歐洲澳洲等多個國家，甚至在2014年以破世界紀錄的成績，用了83日在萬里長城跑畢4,200公里，成為我的學習榜樣，所以自己都設立了環球跑的計劃，分五站台灣、日本、美國、歐洲、澳洲去跑。」

橋Sir 在美國工作認識殘疾運動員Jason P. Lester（右），Jason的故事啟發橋Sir的環球跑旅程。

橋Sir指今次橫越美國，就是參考俄羅斯跑步朋友早兩年的跑步路線，該跑友由洛杉磯一直跑到去紐約，橋Sir覺得好厲害，所以都想跟著試一次。初時無特別想過要和誰一起跑今次的挑戰，但上次日本跑步推著手推車的經驗，令橋Sir知道如果推著輪椅，讓輪椅人士或行動不方便的人士去跑，帶他們去看看這個美麗世界，因為平時他們未必能四處去，所以曾邀請香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊—由盲人和聾人組成的長跑隊一起並肩去跑，但因為疫情等因素而未能成事，最終橋Sir會自己一人出發。然而他透露已有包括已移民至美國的朋友表示支持，可以一起跑一星期甚至一個月，一同創下今次紀錄。

上次橋Sir跑日本推著手推車跑，他表示今次去美國跑也會一樣，因為較難掌握朋友們會於哪個時間提供補給等，所以將自己跟身的行李、日用品、補給品等都全部放在手推車內，反而一般背包未能裝上大件物品，加上去到沙漠的地方需要較多食水，有一定重量，若背著基本上跑不到，放進手推車會容易一點，進度亦會快一點。

為方便載著不同的物資，橋Sir在日本之旅一直推著手推車跑步，途中更爆過數次軚，幸沿途得到不少朋友幫忙才得以順利完成。

橋Sir表示今次美國東西岸之旅，將會暫時是橋Sir最長的一次跑步，由紐約出發跑去芝加哥，再跑全條66號公路到洛杉磯，全場5,400公里的旅程，預計平均每天要跑60公里，每跑6天休息1天，加上沿路看風景的時間（例如去到大峽谷會參觀一會），估計全程需時約120日。路上補給及住宿視乎沿途的旅館位罝，若沒有就會打開隨身帶同的輕便帳幕，隨時找地方紥營睡覺。橋Sir希望透過今次活動，為香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊籌款100萬元，從而讓猛龍長跑隊可以有更多突破，未來三年亦會與猛龍合作發展，甚至帶領其隊員衝出香港挑戰外國不同賽事。猛龍一直活躍於跑界，推廣共融長跑，冀透過參與體育活動鍛練身心和建立自信，而其集訓及參賽津貼主要靠公眾捐款支持。

今次橋Sir環美國東西兩岸跑，將會由紐約出發，先跑去芝加哥，再跑全條66號公路到洛杉磯，全長5,400公里。

跑完今次跨美國賽後，橋Sir跟著會到歐洲及澳洲跑，但當然中間會有一定的休息時間，相信跑完美國後至少休息半年左右，中間亦會將過程記錄出書，所以下次旅程將會在明年才出發。他又指正與保育團體傾談，有機會日後到非洲跑其他地方，所以今次環球跑暫時沒有一個確實的完成時間，只是想環球跑的理念會繼續傳承下去。回想起之前跑步經歷，橋Sir表示在2018年台灣跑「8」字時雄心壯志，每天只是想盡快完成，但沒有好好休息，亦沒有好好去享受整個跑步旅程，例如欣賞風景及當地的風土人情等，所以在2019年日本之旅，就計劃及安排多個休息及享受美食的地方，用雙腳及雙眼深切感受當地，不時因為開心及感動，一邊跑一邊流起淚來。他又指認識到很多不同的朋友，無論是認識與否，新相識或路上撞到的，他們都送上支持及祝福，甚至送上飲品美食或少量金錢，令他感到得到上天眷顧一樣。

橋Sir著作《沒有跑不到的距離》去年出版，記載他2019年北海道跑至沖繩73天共3,500公里的日本之旅。

至於經驗分享，橋Sir表示大家如果也想進行類似的長距離外國跑步或環球跑的話，建議可以先在香港做一些小型的測試，試試每日跑一個半馬或指定的一段距離，先讓身體習慣，因為這類活動除了要有心之外亦要有力，要有一定的身體體能應付到多日的長途距離，當然若果大家有多些時間的話，每日跑少一點及享受多一點亦可以，只要透過連續多日的訓練，就會知道自己能否應付到環球跑的旅程。

 

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

橋Sir特別喜愛長途跑步，因為可以鍛鍊到自己意志力、堅毅及耐性等，現時社會步伐太快，大家往往掛住上班，利益行前，跑步就為自己提供空間，面對及認識自己多一點，這樣就能了解身邊朋友更多，所以他希望大家將跑步的節奏及將呼吸放慢，好好享受身邊的人、事和物，透過「Stronger Together」的理念及種種挑戰去了解自己，再去幫助身邊的朋友，一起提升水平，一起為世界作出貢獻。

如果大家都想支持橋Sir的今次橫越美國跑的活動，同時捐款支持香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊的話，可以點擊以下連結參閱有關詳情：https://www.simplygiving.com/event/transamericana

2017年橋Sir開展環球跑，就著「Stronger Together」的理念找了設計師設計這個標誌，而中間的「力」字，代表著橋Sir自己及其理念。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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