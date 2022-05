【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步橫跨美國東西兩岸 黃俊橋下月出發為傷健共融籌款

講到四處長跑的香港人,超馬跑手黃俊橋(原名黃浩輝)相信是近年的表表者。幾年前小弟因為幫手推廣垂直跑活動認識橋Sir,2018年他以74小時多完成香港四大山徑超級挑戰賽(四徑)298公里,成為當年香港四徑唯一完成的港人。Sir相信「人類擁有無限潛能」,在2017年開始展開環球跑計劃,2018年完成1,400公里「8」字環台灣,2019年由日本最北的北海道跑到最南的沖繩,全長3,500公里,而下一個挑戰將會是下個月由美國東岸跑到西岸,預計要花4個月完成5,400公里旅程,為香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊籌款,將「Stronger Together」的精神傳到世界不同角落。

▼ 點擊圖片放大

橋Sir接受訪問時表示,今次跑步橫跨東西兩岸,以及早前環台及日本南北之旅,念頭源起於2015到美國工作,認識到導師 Jason P. Lester,Jason 12歲當年踏單車遇上交通意外,斷了21條骨及爆肺,右手需要截肢,正當與死神搏鬥之際,父親突然心臟病發離世,一年後的他繼續積極參與不同體育運動,更在2008年成為首個殘疾運動員完成在夏威夷全長共515公里的The Ultraman World Championship三項鐵人賽事。「Jason之後憑著雙腳跑過歐洲澳洲等多個國家,甚至在2014年以破世界紀錄的成績,用了83日在萬里長城跑畢4,200公里,成為我的學習榜樣,所以自己都設立了環球跑的計劃,分五站台灣、日本、美國、歐洲、澳洲去跑。」

▲ 橋Sir 在美國工作認識殘疾運動員Jason P. Lester(右),Jason的故事啟發橋Sir的環球跑旅程。

橋Sir指今次橫越美國,就是參考俄羅斯跑步朋友早兩年的跑步路線,該跑友由洛杉磯一直跑到去紐約,橋Sir覺得好厲害,所以都想跟著試一次。初時無特別想過要和誰一起跑今次的挑戰,但上次日本跑步推著手推車的經驗,令橋Sir知道如果推著輪椅,讓輪椅人士或行動不方便的人士去跑,帶他們去看看這個美麗世界,因為平時他們未必能四處去,所以曾邀請香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊—由盲人和聾人組成的長跑隊一起並肩去跑,但因為疫情等因素而未能成事,最終橋Sir會自己一人出發。然而他透露已有包括已移民至美國的朋友表示支持,可以一起跑一星期甚至一個月,一同創下今次紀錄。

上次橋Sir跑日本推著手推車跑,他表示今次去美國跑也會一樣,因為較難掌握朋友們會於哪個時間提供補給等,所以將自己跟身的行李、日用品、補給品等都全部放在手推車內,反而一般背包未能裝上大件物品,加上去到沙漠的地方需要較多食水,有一定重量,若背著基本上跑不到,放進手推車會容易一點,進度亦會快一點。

▲ 為方便載著不同的物資,橋Sir在日本之旅一直推著手推車跑步,途中更爆過數次軚,幸沿途得到不少朋友幫忙才得以順利完成。

橋Sir表示今次美國東西岸之旅,將會暫時是橋Sir最長的一次跑步,由紐約出發跑去芝加哥,再跑全條66號公路到洛杉磯,全場5,400公里的旅程,預計平均每天要跑60公里,每跑6天休息1天,加上沿路看風景的時間(例如去到大峽谷會參觀一會),估計全程需時約120日。路上補給及住宿視乎沿途的旅館位罝,若沒有就會打開隨身帶同的輕便帳幕,隨時找地方紥營睡覺。橋Sir希望透過今次活動,為香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊籌款100萬元,從而讓猛龍長跑隊可以有更多突破,未來三年亦會與猛龍合作發展,甚至帶領其隊員衝出香港挑戰外國不同賽事。猛龍一直活躍於跑界,推廣共融長跑,冀透過參與體育活動鍛練身心和建立自信,而其集訓及參賽津貼主要靠公眾捐款支持。

▲ 今次橋Sir環美國東西兩岸跑,將會由紐約出發,先跑去芝加哥,再跑全條66號公路到洛杉磯,全長5,400公里。

跑完今次跨美國賽後,橋Sir跟著會到歐洲及澳洲跑,但當然中間會有一定的休息時間,相信跑完美國後至少休息半年左右,中間亦會將過程記錄出書,所以下次旅程將會在明年才出發。他又指正與保育團體傾談,有機會日後到非洲跑其他地方,所以今次環球跑暫時沒有一個確實的完成時間,只是想環球跑的理念會繼續傳承下去。回想起之前跑步經歷,橋Sir表示在2018年台灣跑「8」字時雄心壯志,每天只是想盡快完成,但沒有好好休息,亦沒有好好去享受整個跑步旅程,例如欣賞風景及當地的風土人情等,所以在2019年日本之旅,就計劃及安排多個休息及享受美食的地方,用雙腳及雙眼深切感受當地,不時因為開心及感動,一邊跑一邊流起淚來。他又指認識到很多不同的朋友,無論是認識與否,新相識或路上撞到的,他們都送上支持及祝福,甚至送上飲品美食或少量金錢,令他感到得到上天眷顧一樣。

▲ 橋Sir著作《沒有跑不到的距離》去年出版,記載他2019年北海道跑至沖繩73天共3,500公里的日本之旅。

至於經驗分享,橋Sir表示大家如果也想進行類似的長距離外國跑步或環球跑的話,建議可以先在香港做一些小型的測試,試試每日跑一個半馬或指定的一段距離,先讓身體習慣,因為這類活動除了要有心之外亦要有力,要有一定的身體體能應付到多日的長途距離,當然若果大家有多些時間的話,每日跑少一點及享受多一點亦可以,只要透過連續多日的訓練,就會知道自己能否應付到環球跑的旅程。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

橋Sir特別喜愛長途跑步,因為可以鍛鍊到自己意志力、堅毅及耐性等,現時社會步伐太快,大家往往掛住上班,利益行前,跑步就為自己提供空間,面對及認識自己多一點,這樣就能了解身邊朋友更多,所以他希望大家將跑步的節奏及將呼吸放慢,好好享受身邊的人、事和物,透過「Stronger Together」的理念及種種挑戰去了解自己,再去幫助身邊的朋友,一起提升水平,一起為世界作出貢獻。

如果大家都想支持橋Sir的今次橫越美國跑的活動,同時捐款支持香港傷健共融網絡的猛龍長跑隊的話,可以點擊以下連結參閱有關詳情:https://www.simplygiving.com/event/transamericana

▲ 2017年橋Sir開展環球跑,就著「Stronger Together」的理念找了設計師設計這個標誌,而中間的「力」字,代表著橋Sir自己及其理念。

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊? @Clayton Lauw 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!