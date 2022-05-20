瑜伽教室生意回復7成　多開入門班重建學員習慣

▲ 室內運動處所放寬，有瑜伽教室生意回復7成，惟疫苗護照亦有一定影響。（資料圖片）

室內運動處所重開，市民運動亦可不戴口罩，據Emergen Research研究，預期2030年瑜伽教室及普拉提市場將達到3400億美元（約26,680億港元），港人亦開始重拾瑜伽課堂。

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Omni Yoga & Wellness負責人劉小姐表示，年初疫情疫情嚴峻時變陣，改為有限度進行上門私人授課及網上課堂，同時轉型至為公司提供「Well being service」，為外資及跨國機構提供在家工作伸展、Chair Yoga課堂。4月底重開至今，面授課大約回復至去年11月底同期的8成左右，面授課及網課比例亦回到9:1。近日生意額回到去年11月約8成左右。

劉亦注意到去年底以技巧提升班較受歡迎，復課後則以輕鬆的課堂更熱門，而且多了疫情中開始瑜伽的初學者報讀。惟過往恆常練習的學員表示疫情減少運動，體力大不如前，現時需重新鍛鍊肌肉力量及耐力。故安排課程會把握鍛鍊體力及運動、幫助大眾掌握呼吸及正念冥想技巧以提升抗逆力。並推出同行優惠及課程回贈吸引學員，以及試堂優惠。

My Fitness負責人李小姐形容重開後的反應算是滿意，復課人數約是去年11月份的7至8成，生意額約回復5成左右。她稱留意到學員因疫下疏於練習，或有導師移民而停止上課，但亦有新血加入試堂，算是拉上補下。在疫情期間雖然有變陣開設網課，重開後已全面回復面授形式，每班人數上限為往時的8成。亦有調整課堂多開入門班，另有特別主題班融入流行偶像歌曲舞步要素，以及推出優惠吸客。

Yoga Story HK負責人Stephanie Chan反映在年初停業後，有改為戶外及網上授課惟反應一般，4月底重開後已停止網課，當時未見「復仇式」報名，相信有部分學員以往因課室距離公司較近才參加課堂，因未結束在家工作故復課較慢。近日課堂出席率已回升至去年11月的8至9成，生意額約7成左右，以入門班、早晨練習為主，逐步加開進階課堂。她留意到新學員傾向小班教學、亦有因導師移民而改試新班等。

疫苗護照有影響

不過，政府要求室內運動處所重開要滿足多項條件，包括：通風系統及疫苗護照等，Yoga Story HK表示，學員上課實際仍有逾半主動佩戴口罩。另因應處所要配合疫苗護照要求，Omni Yoga & Wellness亦反映影響約1成生意，認為放寬口罩對其他Fitness訓練或較有幫助，瑜伽學員多已習慣佩戴口罩上課可自由選擇。My Fitness表示有信心遂步恢復經營，課室亦會加強清潔，而且瑜伽學員需要空間距離分隔練習，按照經驗並不擔心會出現感染。

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記者:王浩賢