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【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶　Melvin Capital宣布關閉基金

股市 19:23 2022/05/19

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去年初不少華爾街大鱷因被散戶挾爆遊戲驛站GameStop（美：GME）的淡倉而蒙受巨大損失，當中包括對冲基金Melvin Capital。Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin周三向投資者致函指，因難以收復巨額虧損，計劃逐步關閉基金，下月起將停止收取基金管理費，並已開始將資產組合變現，將現金返還給投資者。

Gabe Plotkin表示，過去17個月對公司和投資人來說是非常難熬的時期，「我已經盡我所能，但近期仍不足以交出投資人所期望的回報，我現在承認我必須退出管理外來資本」。

Melvin Capital在散戶集體挾倉GameStop、AMC等迷因股下，去年初一度虧損55%，即使之後幾個月有賺錢，基金全年仍損失了39%的資產，今年截至4月也損手超過23%。

截至4月底，Melvin Capital管理的基金規模為78億美元，較去年初125億元的規模大幅縮水。

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美股 基金 GameStop（美：GME）

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