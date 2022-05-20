【俄烏戰爭】荷蘭企業開發無人機配備鼓彈匣　支援烏克蘭

▲ 一間荷蘭企業就為商用無人機開發了鼓彈匣，該彈匣可容納和投擲多個迫擊砲彈，該企將原型機送往烏克蘭，協助攻擊俄羅斯。（法新社資料圖片）

俄烏戰事膠著，多間企業向烏克蘭伸出援手，期望協助當地反擊俄方。一間荷蘭企業就為商用無人機開發了鼓彈匣，該彈匣可容納和投擲多個迫擊砲彈，該企將原型機送往烏克蘭，協助攻擊俄羅斯。

網上流傳一段相應的影片，模擬彈鼓穿過一桶迫擊砲彈，然後從設備中釋放出來。據外媒《The Warzone》報道，這是為烏克蘭軍隊研發的技術。這種專門為迫擊砲彈製作的彈匣，可以安裝在多旋翼無人機上，有助烏克蘭部隊對抗俄羅斯。

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事實上，早前已經有配備簡易武器的小型商用無人機，出現於俄羅斯及烏克蘭的戰爭中。烏克蘭軍隊曾使用安裝了彈匣的四軸飛行器，對俄羅斯T-72B3坦克發動攻擊，連續投下數枚迫擊砲彈。

無人駕駛飛行器 廣泛用於戰爭中

與此同時，俄羅斯軍方亦有使用了簡易無人機於戰爭中，用杯子的原理攜帶手榴彈，然後向烏克蘭陣地投擲。手榴彈撞向目標後，彈弓就會跳開，引爆手榴彈。

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無人駕駛飛行器（UAV）的發展速度飛快，正廣泛用於戰爭中。自製無人機和其他配備簡易爆炸裝置的遙控飛機，更成爲美國國防部的威脅。除了俄烏戰爭外，早於2020年，守衛敘利亞東部的美國地面部隊，就不停面對自製無人機的襲擊。《The Warzone》認爲，無人機的威脅愈來愈大，可以配備定制彈匣，然後投放迫擊砲，甚至可以摧毀軍用汽車。

責任編輯：吳嘉雯

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