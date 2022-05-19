【潛力股精選】梁耀康：贛鋒鋰業（01772） 股市 18:45 2022/05/19 分享： 分享： 贛鋒鋰業 （01772） 股價收市跌不足0.5%，跑贏大市。上海6月分階段復工復產，獨立股評人梁耀康料贛鋒鋰業可受惠復工後需求增加，加上鋰價回升，贛鋒鋰業業績強，建議投資者可考慮買入，吸納策略如何？上望目標多少？立即點擊收看／收聽。 追加：《ET財智Talk》晉達特約：市況不明 優質投資你要知 **重溫《ET講股通》梁耀康：整固等爆邊**→【按此速睇-附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】孫運喜：雅迪（01585） 2022/05/18 【潛力股精選】孫運喜：雅迪（01585） 【潛力股精選】孫運喜：金山軟件（03888） 2022/05/17 【潛力股精選】孫運喜：金山軟件（03888） 【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007） 2022/05/16 【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/05/13 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒（附策略） 你可能感興趣 【潛力股精選】孫運喜：雅迪（01585） 18:45 2022/05/18 【潛力股精選】孫運喜：雅迪（01585） 【潛力股精選】孫運喜：金山軟件（03888） 17:32 2022/05/17 【潛力股精選】孫運喜：金山軟件（03888） 【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007） 18:59 2022/05/16 【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：雅迪（01585） 2022/05/18 【潛力股精選】孫運喜：雅迪（01585） 【潛力股精選】孫運喜：金山軟件（03888） 2022/05/17 【潛力股精選】孫運喜：金山軟件（03888） 【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007） 2022/05/16 【潛力股精選】梁耀康：碧桂園（02007） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/05/13 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：比亞迪（01211） 2022/05/13 【潛力股精選】梁耀康：比亞迪（01211） 止蝕 買入價 分段買入 汽車股 投資推介 投資策略 市場動向 市場交易 個股分析 市況分析