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【潛力股精選】梁耀康：贛鋒鋰業（01772）

股市 18:45 2022/05/19

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贛鋒鋰業 （01772） 股價收市跌不足0.5%，跑贏大市。上海6月分階段復工復產，獨立股評人梁耀康料贛鋒鋰業可受惠復工後需求增加，加上鋰價回升，贛鋒鋰業業績強，建議投資者可考慮買入，吸納策略如何？上望目標多少？立即點擊收看／收聽。

追加：《ET財智Talk》晉達特約：市況不明 優質投資你要知

**重溫《ET講股通》梁耀康：整固等爆邊**→【按此速睇-附time code】

欄名 : 潛力股精選

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