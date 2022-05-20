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【企業責任】Amazon助印度社區小店拓客源　推數碼轉型「Smart Commerce」計畫

科技 10:00 2022/05/20

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亞馬遜高級副總裁Amit Agarwal昨（18日）宣布為加速和協助印度小店數碼轉型，因此決定推出Smart Commerce計劃。（官網截圖）

在疫情推使下，不少大型企業紛紛轉為全面數碼辦公，同時也加快了中小企數碼轉型的步伐。亞馬遜（Amazon）18日表示，將於印度推出名為「Smart Commerce」的數碼轉型計劃，協助當地社區小店建立自己的線上商店，擴展客源。

【網絡攻擊】遭黑客二次勒索　報告：97%企業仍願意再付贖金

據外媒《TechCrunch》報道，亞馬遜高級副總裁Amit Agarwal 18日宣布為加速和協助印度小店數碼轉型，因此決定推出Smart Commerce計劃。他表示歡迎任何類型和營商規模的店鋪加入是次數碼轉型計劃。

Amit Agarwal表示，計劃將為商店提供有關物流和電子支付等問題的協助。另外，未來數星期內，將會針對計劃內容，逐步推出貼合小店於Amazon平台上，開設網店時的所需功能，如管理庫存、語音信息和電子賬單等。

Amazon透露將會陸續推出的新功能，期望可使不同店鋪也能在數分鐘內，便成功開設網上店鋪。另外，該企預計於2025年，共可協助印度1,000萬間小店成功轉型。

【Deepfake】網絡安全機構：銀行生物識別認證系統　極易被Deepfake冒充身份

【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來

責任編輯：文睿

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