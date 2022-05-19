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【智能電視】TCL旗艦Mini LED 8K電視　規格畫質升級75吋售$79,800元

科技 18:59 2022/05/19

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TCL今日（19/5）發布2022年新一系列智能電視機，包括8K解像度的X925系列智能電視，及三款4K解像度的C835、C635、P735系列，全線系列正式開售。旗艦的X925型號電視機，搭載最新畫面技術規格，提供迫真的畫面體驗，當中的75吋型號，售價$79,800元。

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Dolby Vision IQ智能HDR畫面自動提升
X925型號電視機的輸出解像度達8K（3,840 x 2,160），採用背光更精密的Mini LED系統，以及精準的分區控光技術，在大畫面的情況下，其光暗色彩表現更平均；機內配備Ai PQ圖像處理器，即時優化畫面，提供100%以上DCI-P3色域及1,000 nits的亮度值。

此外，亦內置了Dolby Vision IQ HDR動態色彩範圍智能調節技術，對應HDR 10+、Wi-Fi 6、MEMC 120Hz、ALLM自動低延遲模式技術，獲得IMAX ENHANCED專業畫質認證，整體規格較去年型號再次升級，用家能實時感受影像優化的畫面，大大提升家居娛樂體驗。

X925只備大75吋型號。(TCL官方圖片)

【俄羅斯】資產遭扣押　Google俄羅斯分公司擬申請破產、員工撤離

同場更推出3款中階及入門級的4K智能電視，包括C835系列提供55吋（售價$20,800）及65吋（售價$32,800）兩款型號；而C635系列，則備有43吋（售價$6,980）、50吋（售價$9,280）、55吋（售價$10,800）及65吋（售價$16,800）尺寸型號選擇。前者C835系列採用與旗艦型號相同的Mini LED背光系統；後者則以QLED背光系統呈現，畫面技術與韓系電視品牌睇齊。

入門型號尺寸多選擇    43吋型號售價$5,680
而入門型號方面，P735系列入門級智能電視，共備有5個尺寸型號選擇，最細的43吋型號售$5,680元，為不同家居提供更多選擇。而今次所推出的智能電視機，均搭載Google TV智能電視系統，讓用家連接網絡及安裝應用程式，增加多媒體串流影片娛樂。

責任編輯：向頌勤

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