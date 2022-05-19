一邦網上爭議解決平台在2022　年日內瓦國際發明展榮獲銅奬

一邦國際網上仲調中心 (「一邦」) 作為物流及供應鏈多元技術研發中心 (「LSCM」) 的創新科技合作伙伴，得悉其以雲端為基礎的網上爭議解決平台於「2022 年日內瓦國際發明展」中獲得銅奬。



律政司司長鄭若驊資深大律師表示：「我很高興一邦的網上爭議解決平台於此國際盛事中獲得銅奬。這次獲奬是一群熱心的科技及法律專才共同努力的成果。我期望各方能承此勢頭，在法律科技發展方面加強跨專業界別的融合及協作，進一步鞏固香港作為法律科技樞紐和國際法律及爭議解決中心的領導地位。」



一邦主席蘇紹聰博士表示：「自2018 年一邦成立以來，LSCM 一直是我們不可或缺的伙伴。憑藉LSCM 的鼎力支持，一邦的「2019 冠狀病毒病網上爭議解決平台」獲選為其中一個得獎項目，我們感到非常自豪。一邦一直致力發展法律科技，希望能令香港的法律業界及社會更臻完善和進步。我們鼓勵企業在合約中使用一邦的示範條款，當遇上爭議時可以使用我們的平台解決。」



LSCM 行政總裁黃廣揚先生稱：「LSCM 非常榮幸能夠支持一邦，發展其嶄新的跨境交易專用法律科技服務。我們會繼續與一邦攜手合作，進一步提升雙方的協同效應。」



繼早前獲亞太經合組織列爲《亞太經濟合作組織網上跨境爭議解決合作框架》下首家及唯一一所香港網上爭議解決服務供應商，一邦將會繼續致力發展法律科技服務、推廣網上爭議解決的好處、支持本地法律專業、及為鞏固香港作為法律科技樞紐和國際爭議解決中心的地位作出貢獻。



「2022 年日內瓦國際發明展」簡介

日內瓦國際發明展是展示全球各地創新發明的國際年度盛事。今年活動名為「Special Edition 2022: Invention Geneva Evaluation Days」，吸引了來自25 個國家及地區展出了780 個創新發明。



「一邦」簡介

一邦國際網上仲調中心 （「一邦」）旨在利用創新技術，提升香港的仲裁和調解服務水平，利用創新技術構建能力，滿足正在迅速增長的跨境網上爭議解決及交易服務需求，使香港成為法律科技中心和樞紐。一邦致力與國際組織和專業團體，包括亞太經濟合作組織 (APEC) 、東南亞國家聯盟 (ASEAN) 、一帶一路沿線國家及其他地區開展合作，為避免和解決國際商業爭議作出貢獻。

一邦通過包括區塊鏈、人工智能、軟件機器人和雲技術等最新技術，開發網上爭議解決 (ODR) 平台；同時非常重視網絡安全和信息私隱，保護平台內和相關信息的安全。



(特約)