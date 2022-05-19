【電動車】調查：全球鋰電池市場規模趨大 料2025年達7.56千億元

電動車日漸普及。據日本民間調查公司《富士經濟》（Fuji Keizai）研究估計，鋰離子電池的全球市場規模到 2025 年將達到 12 兆 3315 億日圓（折合約7.56千億港元），比 2020 年增加 84%，主因世界各地推動節能減碳，正帶動電動車和家用蓄電池的需求擴大。

研究預測，電動車等車用鋰電池的市場規模將在 2025 年將擴大到 9 兆 3890 億日圓，是 2020 年的 2.1 倍，約佔整體鋰電池市場的 8 成。中國政府正積極推動巴士和計程車等的電動化，燃油車將陸續遭淘汰，令鋰電池需求高漲。

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研究指，小型鋰電池市場在 2025 年將達到 1 兆 8455 億日圓，大多用於電動工具和電動腳踏車，規模較 2020 年增 3%。

鋰電池的能量密度高，可以滿足市場的小型化和高功率需求。和鉛蓄電池相比，鋰電池的壽命較長、體積較小不占空間，因此在家用蓄電池市場正逐漸取代鉛蓄電池。伴隨電動車的普及，傳統鎳氫電池和鉛蓄電池的地位逐漸被鋰電池所取代。

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責任編輯：龍紀瑩