Taylor Swift獲紐約大學頒榮譽博士 寄語不要為嘗試感羞恥

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球，她自15歲起已努力發展音樂事業。Taylor Swift已獲多個獎項，近日頭銜再有增加。美國紐約大學正式向Taylor Swift頒榮譽博士學位，她發表講話期間寄予畢業生，永遠不要為嘗試感到羞恥。據報Taylor Swift獲頒榮譽博士消息一出，紐約大學畢業禮價格隨即水漲船高。

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Taylor Swift 周三（18日）獲紐約大學（New York University）頒發榮譽美術博士學位，其後更在畢業禮上致辭。Taylor Swift 開玩笑指，自己能到場9成原因是因為自創歌曲《22》。她透露自己從未就讀大學，在美國公立學校完成10年級高中課程後，就開展音樂事業生涯。

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Taylor Swift 笑言，需感謝紐約大學，令自己終於在某程度上成為一名「醫生」（doctor），雖然不會令民眾在緊急情況下獲得求助，但若迫切聽到一首朗朗上口，且具有情緒宣洩的歌曲時，會想到的人。

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Taylor Swift更寄語畢業生，永遠不要為嘗試感到羞恥，艱難的時間總會來臨，但最終會過去，大家只需從中吸取到教訓並且成長。

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據報Taylor Swift獲邀出席畢業禮後，隨即有粉絲向紐約大學畢業生提議，購買畢業禮門票，部分粉絲更出價數百美元一張。但紐約大學禁止學生出售或拍賣，更限制每個學生最多只能購買兩張門票。

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責任編輯：李俊儀