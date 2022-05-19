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【大灣區】720名受訪有意大灣區發展大學生　逾半想到深圳工作

Hot Talk 19:25 2022/05/19

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滙豐 （00005） 及青協發布「香港青年在大灣區就業競爭力」研究報告，去年3至12月訪問720名有意到大灣區工作的本地大學生，超過一半受訪者最想到深圳工作。逾8成受訪者指大灣區具事業發展機會和市場規模，逾7成受訪者認為大灣區具豐富人際網絡和培訓機會。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀指出，本港和澳門有超過 85,100 名居民在廣東工作。香港若要分享更多大灣區 的經濟成果，必須讓年青人親身了解整個區域的多元發展。

除訪問學生，研究共訪問16名了解大灣區發展的專家、學者及僱主，評估香港青年在大灣區發展的潛力。結果指出，香港青年具國際事業和英語能力較強，可助內地機構邁進國際市場。相反，香港青年缺乏對大灣區發展規劃、相關政策及行業生態的認識，亦需提升專業實務能力。

為提升香港青年在大灣區的競爭力，香港青年協會副總幹事魏美梅指出，政府和青年機構可建立核心技能網上學習平台，和在中學生涯規劃加入「大灣區職涯探索計劃」，以促進青年技能和對大灣區機遇的了解，透過人才培訓，讓香港青年日後能加大獲得大灣區工作的機會。

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