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【醫療科技】港產便攜生物醫學成像設備　疫下居家監測身體狀況

14:00 2022/05/22

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近年愈來愈多數碼醫療解決方案已拓展至家用診斷篩查層面，即使在疫情下，也可如常在家自我監測身體狀況。

有初創投入逾千萬元，研究以「電阻抗斷層成像技術」（EIT）配合演算法、雲計算等，開發創新生物醫學成像技術及便攜式設備，協助及早診斷篩查肝、肺、腎等疾病。

  • 據醫管局公布最新數據顯示，本港內科及外科專科門診的新症輪候時間，分別長達138及104星期
  • 惟患者的身體狀況可能會在輪候期間轉差，甚至惡化

設備定價平9成 填補市場缺口

為了讓患者及早診斷篩查，同時減低醫療成本，尖思科研（Gense Technologies）行政總裁陳柏衡指出，團隊早於4年多前正式成軍，並且加入數碼港培育計劃，期望獲該創科生態圈網絡支援，研發創新醫學成像儀器。

當時留意到醫學界所採用的醫學成像儀器，受儀器體積及成本因素等影響限制了應用層面，難以在家中使用，於是研發便攜式設備。

他指，比起一般放置在深切治療部（ICU）、約售30萬元的同類用途設備，該企採用的技術可大大降低成本，令設備定價便宜9成。

【醫療科技】中大學者研無創生化成像技術　檢測早期肝纖維化

【醫療科技】港初創斥資百萬　研嵌入式人體生物信號傳感耳機

目前5種生物醫學成像技術，包括X光、超聲波檢查、磁力共振掃描（MRI）、電腦斷層掃描（CT）、正電子放射斷層掃描（PET），必須由醫生或技術人員操作，因此難以家用監測。其中以X光、CT、PET均涉及電磁波高頻輻射，必須在密室進行，以防洩漏有害射綫。

陳柏衡指團隊為填補該市場缺口，採用電阻抗斷層成像技術（EIT）配合AI健康追蹤系統、創新診斷演算法研發設備。

只要在用家身體綁上一條檢測帶，透過電極微電流檢測電阻變化，即可描繪肺、肝、腎等內臟器官圖像

還可透過應用程式監測身體情況。

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該團隊與8位來自本地大學臨床醫學、工程系等範疇的教授合作研發及試驗，近日亦有針對新冠肺炎疫情，追蹤康復者的健康參數來改進演算法，讓方案同時適用於新冠康復者。該設備早前亦取得包括美國、英國和內地的多項專利。

【醫療科技】AI化身醫療助手　戰亂中提供50種緊急治療建議

乳癌心血管病 冀今年拓方案

不少演算法當中亦存有「盲點」，需要靠科研團隊不斷蒐集臨床數據改善。陳柏衡指出，除了香港市場招募數百人作臨床測試，團隊早前還在歐美20個國家陸續推出臨床試驗計劃，他表示：

由於不少地方面對醫療人員短缺情況，需要創新應用來協助進行大規模篩查。

同時讓該企可蒐集不同人種的身體組織特性數據，助提升演算法準確度。

其方案可用於檢測脂肪肝、肝硬化等疾病，適用於一般家庭、護老中心及診所等地方。他透露，在海外推出的臨床試驗，更有不少是夥拍政府部門推出，因此開拓了B2G（企業對政府）的商業模式。該科研團隊另期望在今年內，增加心血管疾病、乳癌篩查應用方案。

記者：張寶燕

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