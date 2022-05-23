欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
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重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩中國政府債券 ETF（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。如閣下有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:
近期環球股市相對波動，市場不明朗性增加。對於投資者而言，在後市未明的情況下，理論上更應分散部署，考慮風險相對較低的債券，以求生息伺機再出擊。在眾多債券之中，國債屬於風險較低的金融產品，可說是投資者避險的熱門選擇。而中國貴為世界第二大經濟體，其國債投資價值一直被外界低估，假如要在投資組合中作分散部署，中國政府債券應屬考慮之列。
從10年期國債孳息率來看，中國近年一直跑贏主要發達國家，即使美國聯儲局最近開始加息，但中國受到相對溫和通脹，以及政策立場偏向鴿派的影響，中國國債實際孳息率目前仍然維持正數（註1）。
至於從歷史表現來看，中國政府債券與全球其他主要國債的相關性較低（註2），加上中國一向奉行獨立自主的貨幣政策，因此中國國債可說是分散投資的理想之選。再者，即使中國國債已獲納入主流的債劵指數，富時世界政府債券指數（FTSE World Government Bond Index）亦逐步納入其中，但因為全球投資者在投資組合結構中對於中國政府債券的配置比例相對不足，各國投資者持有中國國債的比率仍然相對較低（註3），可見中國國債的投資潛力有待發掘。
債券投資可從債劵ETF著手
現於港交所掛牌買賣的iShares安碩中國政府債券ETF（2829），旨在追蹤由在中國内地發行以人民幣計值的定息政府債券組成的指數之表現，投資者藉此便能夠輕易涉足中國國債市場，而且每年管理費只需0.18%，收費明確清晰，更具成本效益。此外，投資者可選擇以港元、人民幣或美元買賣相關ETF，以增加資金調動靈活性。
為了吸引更多人投資固定收益產品，港交所現時已豁免所有固定收益和貨幣ETF的交易費和結算費，意味著投資iShares安碩中國政府債券ETF可省卻買賣成本。更重要的是，所有交易均在亞洲時區完成，投資者能以高效率完成交易買賣，不會因時差而影響投資部署。
安碩為全球領先的固定收益ETF供應商
自2002年推出首隻固定收益ETF起，安碩債劵ETF系列一直帶領債劵ETF市場的發展，多年來不斷創新以滿足客戶所需。安碩ETF在全球10個國家或地區，合共發行了超過290隻固定收益ETF產品。以資產管理規模（AUM）來計算，安碩是全球最大的ETF及債劵ETF供應商，安碩的母公司貝萊德（BlackRock）更是全球規模最大的資產管理公司（註4）。
截至2022年3月31日為止，安碩提供超過900項ETF，為客戶管理的資產總值達3.15萬億美元。安碩的ETF系列由貝萊德提供專家組合和風險管理服務，在全球金融市場不斷推陳出新（註4）。
想了解iShares安碩中國政府債券ETF（2829）詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3FXNUBd
資料來源：
註1：彭博、貝萊德，截至2022年3月31日。
註2：彭博，截至2022年3月31日。僅供說明用途，顯示由2018年9月至2022年3月的每週相關性。概不保證獲得正數投資結果。分散投資和資產配置或不能全面保障你不受市場風險影響。
註3：彭博、摩根大通、富時羅素，截至2022年3月31日。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。
註4：貝萊德，截至2022年3月31日。
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免責聲明 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及FTSE。上述iShares 安碩基金表現僅作參考之用。 投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及較高風險，例如較高的市場波幅，較低的成交量，因此可能比投資成熟市場更易受損失。投資前請參閱基金章程和產品資料概要，以了解風險因素等詳情。表現以資產淨值對資產淨值為基礎計算，包含所有交易費用及假設股息進行再投資。投資表現 按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可 能無法取回原本投資金額。個別股票價格/表現並不代表本基金的回報。投資回報及投資本金價值可能波動，投資者出售或贖回基金單位時，其價格可能較原本價格較高或較低。指數回報僅供說明用途，並不代表實際iShares 安碩基金或iShares 安碩信託基金的表現。指數表現回 報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。過往業績並不代表將來的表現。
MKTGH0522A/S-2203179
（特約）