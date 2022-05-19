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【按證公司】按揭證券公司按年扭虧為盈　去年除稅後溢利8.31億元

股市 18:20 2022/05/19

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按揭證券公司公布，去年經審核除稅後溢利為8.31億元，前年則稅後虧損3.62億元。

公司指，盈利改善主要由於年金業務由前年度錄得會計虧損轉為去年度錄得溢利，以美元及策略性離岸人民幣計價的存款及債務投資產生外滙收益，按揭保險計劃的淨保費收入增加，及投資於上市房地產信託投資基金及交易所買賣債券基金的淨虧損減少。

去年公司淨利息收入4.55億元，按年跌6.8%。年內平均計息資產的年計淨利息收益率為0.4%，按年跌0.4個百分點。因中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」來自借款人的貸款利息均交予政府，而政府只承擔按證公司就購入貸款的資金成本，該類貸款的淨利息收益率為零。撇除該因素後，經調整的淨利息收益率為0.8%。

按保計劃下新取用貸款增近35%

公司又指，去年按揭保險計劃下的新取用貸款額按年增34.9%至1,326億元。公司在按保計劃下承擔的風險為806億元。計及往年收取的保費按年入帳及申索撥備後，按揭保險淨保費收入為7.65億元，按年升92.2%。其他收入為21.46億元，按年升近1.66倍。

撇除未予綜合之受規管附屬公司的投資成本後，按揭證券公司資本充足率於去年12月31日處於23.4%水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。去年12月31日，按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為7倍及15倍，遠高於保監局的最低監管要求分別為2倍及1.5倍。考慮到業務發展的資本需要，董事局建議去年不派發股息。

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